İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

Her insanın kendine özel farklı özelikleri bulunur. Ancak dünya genelinde bilinen ve nadir olarak görülen birkaç özellik insanları daha özel kılabiliyor. İşte, insanların sayısal olarak çok azında olan fiziksel farklılıklar...

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2024 Pazar, 11:26
İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

ÇİLLİ İNSAN

Çilli insanların dünyada bulunma oranı tahmini olarak sadece yüzde beş.

İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

BAŞPARMAK BÜKEBİLMEK

‘Otostopçu parmağı’ olarak da bilinen elin başparmağını bükebilme özelliği insanlarda tahmini olarak sadece yüzde 32’sinde bulunuyor.

İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

KULAKLARI HAREKET ETTİRMEK

Tek kulağını hareket ettiren insanların oranı tahmini olarak yüzde 22, iki kulağını birden hareket ettirebilenler ise yüzde 18.

İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

GAMZE

Tahmini olarak insanların sadece yüzde 20’sinde gamze bulunur.

İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

HETEROKROMİ

İnsanların yüzde 1’inden daha azında farklı renklerde göz vardır. Heterokromi bazen kısmen bir gözü etkiler bazen tüm gözü etkiler.

İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

YİRMİLİK YAŞ DİŞ EKSİKLİĞİ

İnsanların tahmini olarak yüzde 5 ila 37’sinde yirmilik diş bulunmaz. Geçmiş zamanlarda yirmilik dişler tüketilen besinleri daha rahat çiğnemek için kullanılıyordu ancak zamanla çene yapısı evirilerek yirmilik diş oluşturmamaya başladı.

İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

PALMARİS LONGUS KASI

İnsanların yüzde 14’ünde Palmaris Longus kası bulunmaz. İnsanların evrim sürecinde giderek eksilen bu kas herhangi bir şey kaybettirmiyor.

İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

DİASTEMA

İki ön diş arasında boşluk olarak adlandırılan bu özellik, tahminlere göre dünya genelinde yüzde 1.6 ila 25.4 insanda görülüyor.

İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz

TAT TOMURCUĞU EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞI

Dünya nüfusunun 1/4’ü gelişmiş tat alma duyusuna sahipken, 1/4’ü daha az gelişmiş bir tat alma duyusuna sahip.

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