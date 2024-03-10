İnsanların çok azında olan fiziksel özellikler: Siz de farklı olabilirsiniz
Her insanın kendine özel farklı özelikleri bulunur. Ancak dünya genelinde bilinen ve nadir olarak görülen birkaç özellik insanları daha özel kılabiliyor. İşte, insanların sayısal olarak çok azında olan fiziksel farklılıklar...
ÇİLLİ İNSAN
Çilli insanların dünyada bulunma oranı tahmini olarak sadece yüzde beş.
BAŞPARMAK BÜKEBİLMEK
‘Otostopçu parmağı’ olarak da bilinen elin başparmağını bükebilme özelliği insanlarda tahmini olarak sadece yüzde 32’sinde bulunuyor.
KULAKLARI HAREKET ETTİRMEK
Tek kulağını hareket ettiren insanların oranı tahmini olarak yüzde 22, iki kulağını birden hareket ettirebilenler ise yüzde 18.
GAMZE
Tahmini olarak insanların sadece yüzde 20’sinde gamze bulunur.
HETEROKROMİ
İnsanların yüzde 1’inden daha azında farklı renklerde göz vardır. Heterokromi bazen kısmen bir gözü etkiler bazen tüm gözü etkiler.
YİRMİLİK YAŞ DİŞ EKSİKLİĞİ
İnsanların tahmini olarak yüzde 5 ila 37’sinde yirmilik diş bulunmaz. Geçmiş zamanlarda yirmilik dişler tüketilen besinleri daha rahat çiğnemek için kullanılıyordu ancak zamanla çene yapısı evirilerek yirmilik diş oluşturmamaya başladı.
PALMARİS LONGUS KASI
İnsanların yüzde 14’ünde Palmaris Longus kası bulunmaz. İnsanların evrim sürecinde giderek eksilen bu kas herhangi bir şey kaybettirmiyor.
DİASTEMA
İki ön diş arasında boşluk olarak adlandırılan bu özellik, tahminlere göre dünya genelinde yüzde 1.6 ila 25.4 insanda görülüyor.
TAT TOMURCUĞU EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞI
Dünya nüfusunun 1/4’ü gelişmiş tat alma duyusuna sahipken, 1/4’ü daha az gelişmiş bir tat alma duyusuna sahip.
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