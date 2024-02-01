İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

CANNAE MUHAREBESİ

Cannae Muharebesi, Kartaca ile Roma arasında yapılan II. Pön Savaşı'nın başlıca dört çatışmasından biridir. Bu muharebe, MÖ 2 Ağustos 216 tarihinde, güneydoğu İtalya'nın Cannae kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir. Muharebe sonunda konsül Lucius Aemilius Paullus ve Gaius Terentius Varro komutasındaki Roma ordusu, Hannibal komutasındaki Kartaca ordusu tarafından imha edilmiş ve başta Capua olmak üzere birkaç şehir devletinin Roma ile bağları kopmuştur. Bu savaşta yaklaşık 70.000 roma askeri öldürüldü ve 10.000 daha fazlası esir alındı. Kartaca sadece 5.700 asker kaybetti. Roma yıkıldı ve ulusal yas günü ilan edildi. Cannae’de ölen bir akrabası olmayan tek bir kişi bile Roma’da yoktu. Roma nüfusunun beşte biri 17 yıl içinde kaybedildi. ancak, Hannibal umduğu gibi Roma’yı bitirmedi ve yakında intikam için geri döneceklerdi...