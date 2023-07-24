İstanbul'da denize girebileceğiniz 10 plaj!
Sıcaklıkların yükselişiyle yurttaşlar özellikle haftasonu gidebilecekleri plajları araştırıyor. Bu sıcak yaz günlerinde gidilebilecek 10 plaj...
CADDEBOSTAN 2 PLAJI
Caddebostan 2 Plajı, İstanbul ili ve Kadıköy ilçesinde bulunan ücretsiz bir plaj olup, ilçe merkezine araç ile 0.1 km uzaklıkta. İBB tarafından ücretsiz olarak hizmet veren Caddebostan Plajı'na toplu taşıma kullanarak gitmek mümkün. Kadıköy Beşiktaş İskelesi yakınlarında bulunan Bostancı sahilden giden sarı dolmuşlara binerek Caddebostan durağında inmek gerekir. Yine bu civarda Kadıköy'den Kalkan Bostancı yönüne giden İETT otobüsleri de bulunmaktadır. Özel araç ile gitmek isteyenler de Bostancı yönüne gittikten sonra Caddebostan durağına gelerek Caddebostan sahiline ulaşabilir.
ÇİFALAN PLAJI
Eyüpsultan’ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Çiftalan Mahallesinde yer alan plajın kapasitesi 500 kişi. Çiftalan Plajı’nda ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanmak mümkün. Çiftalan Plajı pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği için kapalı; salı, cumartesi, pazar günü aileler ve çarşamba, perşembe, cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanıyor.
ELMASBURNU KADIN PLAJI
Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki turizm yatırımları kapsamında Elmasburnu Tabiat Parkı’nda kurduğu plaj; 9 bin m2’lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, restoran, büfe, 2 adet çocuk parkı ve 29 adet locaya sahip. Sağlık Bakanlığı’nın halka açık plajlar arasında onay verdiği plaj; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yalnızca kadınlara hizmet veriyor.
KABAKOZ PLAJI
350 Metre uzunluğunda kum plaja sahip Şile Kabakoz Plajı’nın sahip olduğu hizmetler ve olanaklar içinde, Cankurtaran, duş, şezlong, şemsiye, soyunma kabinleri ve tuvalet yer alıyor. İlçe merkezine ise 15 km uzaklıkta.
KİLİMLİ KOYU PLAJI
Kilimli Koyu Plajı, Şile ilçesinde bulunan ücretsiz bir plaj. İlçe merkezine araç ile 37 km uzaklıktadır. Kilimli Koyu Plajı, Şile’ye 37 kilometre uzaklıkta. Plajı, temiz bir suya ve geniş kumsala sahip. Karadenizde olmasına rağmen Kilimli Plajı çok dalgalı değil. Su zemini taş ve çakıldan oluşsa da çocuklar için uygun bir plaj.
KUMBABA PLAJI
Kumbaba Plajı, Şile ilçesinde bulunan ücretsiz bir plaj olup, ilçe merkezine araç ile 5 km uzaklıktadır. Kumbaba Plajı, Şile merkeze gelmeden sola dönüldüğünde yaklaşık 2 km kadar uzaklıkta kalıyor. Ayrıca bölgede bulunan Kumbaba Tepesi de bölgenin önemli turistik noktalarındandır. Şile Kumbaba Plajı’na toplu taşıma ile ulaşmak isteyen ziyaretçiler Üsküdar’dan kalkan Şile otobüsleri ile de ulaşımını sağlayabilir. Çadır ve karavan kiralama olanağı olan plajın tek olumsuz ihtimali dalgalı olması.
KURNA HALK PLAJI
Kurna Halk Plajı, İstanbul ili ve Şile ilçesinde bulunan ücretsiz bir plaj olup ilçe merkezine araç ile 29.5 km uzaklıktadır. Kurna Halk Plajı'nda tuvalet dahil hiçbir tesis yok. Şezlong ve şemsiye kiralama olanağı da bulunmuyor. Toplu taşıma kullanarak gitmek de mümkün değil.
PRENSES KOYU PLAJI
Büyükada Prenses Koyu Plajı, İstanbul ili ve Adalar ilçesinde bulunan ücretli bir plaj olup, ilçe merkezine araç ile 3 km uzaklıktadır. Prenses Koyu Plajı, Büyükada’da yer aldığı için öncelikle adaya vapur ile ulaşmalı ve ardından plaja geçmelisiniz. Plaja vapurdan indikten sonra kalkan plaj teknesi ile ücretsiz ulaşabilirsiniz.
UZUNKUM PLAJI
Uzunkum Plajı, İstanbul'un Şile ilçesinde yer alıyor. İnce kum özelliği ile dikkat çeken bu halk plajının girişi ücretsiz. Temel ihtiyaçların karşılanabileceği; duş, tuvalet, kabin bulunuyor. Avrupa Yakası'ndan ulaşım için Ümraniye Şile çıkış bağlantı yolundan gidilerek Ömerli istikametinde yeni Şile yolundan devam edilerek ortalama olarak 1 saatte ulaşmak mümkün. Üsküdar Merkez ve Ümraniye Merkez'den kalkan otobüslerle de ulaşımı sağlamak mümkün.
AĞLAYANKAYA PLAJI
Şile'de Balibey Mahallesinde bulunan Ağlayankaya Plajı'nın girişleri ücretsiz. Dar bir koydan oluşan Şile Ağlayan Kaya Plajı'nın önemli özelliklerinden biri derinliğinin az olması. Ağlayankaya Plajı, İstanbul ili ve Şile ilçesinde bulunan bir plaj olup, ilçe merkezine araç ile 1.5 km uzaklıktadır. Duş, şezlong, kabin ve otopark gibi imkanları bulunuyor.
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