İstanbul'da denize girebileceğiniz 10 plaj!

KUMBABA PLAJI

Kumbaba Plajı, Şile ilçesinde bulunan ücretsiz bir plaj olup, ilçe merkezine araç ile 5 km uzaklıktadır. Kumbaba Plajı, Şile merkeze gelmeden sola dönüldüğünde yaklaşık 2 km kadar uzaklıkta kalıyor. Ayrıca bölgede bulunan Kumbaba Tepesi de bölgenin önemli turistik noktalarındandır. Şile Kumbaba Plajı’na toplu taşıma ile ulaşmak isteyen ziyaretçiler Üsküdar’dan kalkan Şile otobüsleri ile de ulaşımını sağlayabilir. Çadır ve karavan kiralama olanağı olan plajın tek olumsuz ihtimali dalgalı olması.