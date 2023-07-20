Bu ay gidilebilecek açık hava sinemaları

Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:21

Güncelleme: 20.07.2023 - 17:21

Yazın gelmesiyle birlikte birçok etkinlik alanı açık hava sinema etkinliği yapmaya başladı. Temmuz ve ağustos ayında gidilebilecek açık hava sinemaları...

YAPI KREDİ BOMONTİADA

Yapı Kredi bomontiada'nın TV+ ile ortaklaşa düzenlediği Açık Havada Sinema serisinin ilk filmi "Her" adlı romantik ve bilim-kurgu yapım. Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu bu film, Oscar'da en iyi özgün senaryo ödülünü kazandı.

Ağustos'ta ise farklı ödüllerle taçlandırılmış bir dizi film seyirciyle buluşacak. 2015 Uluslararası Berlin Film Festivali'nde üç ödül kazanan "Victoria", Cate Blanchett'in 13 farklı karakteri canlandırdığı "Manifesto" ve Margot Robbie'nin başrolünde olduğu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanan "I, Tonya" bu aylarda gösterilecek filmler arasında yer alıyor. Aksiyon ve komediyi bir araya getiren "The Nice Guys" ise Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice ve Kim Basinger gibi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor.

Eylül ayının ilk haftasında ise Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway’in başrolde olduğu romantik- komedi "Love & Other Drugs" (Aşk Sarhoşu) ile devam edecek seri, 12 Eylül’de ünlü bir piyanistin ve şoförünün konser turundaki hikayesini konu edinen; üç Oscar’lı En İyi Film ödülüne sahip "Green Book" (Yeşil Rehber) filmiyle ile yaza veda edecek.

Her - 25 Temmuz

Victoria - 1 Ağustos

Manifesto - 8 Ağustos

I, Tonya - 15 Ağustos

The Nice Guys - 22 Ağustos

Love & Other Drugs - 5 Eylül

Green Book - 12 Eylül

ENKA SANAT

ENKA Sanat, yaz aylarında ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Konserler, tiyatro oyunları ve film gösterimleri gibi çeşitli açık hava organizasyonlarını içeren etkinlikler, sanatseverlere keyifli bir yaz sezonu sunuyor.

1 Ağustos'ta başlayan etkinliklerde, Jülide Çelik'in eşlik ettiği 'Kardeş Türküler' konseriyle açılış yapıldı. Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan film programı ise 4-25 Ağustos tarihleri arasında seyircilerle buluşacak. ENKA Sanat, #40YıldırBurasıTamYeri sloganıyla 40. yaşını kutluyor. Ayrıca, tüm film gösterimlerinde geçerli olmak üzere "1 bilet alana 1 bilet bedava" kampanyasıyla sanatseverleri ağırlıyor.

ENKA Sanat, her yıl olduğu gibi bu yıl da son dönemin öne çıkan yerli ve yabancı yapımlarından oluşan bir film seçkisi sunuyor. Altın Portakal'da En İyi Film seçilen 'Karanlık Gece' (2022), Darren Aronofsky imzalı 'Balina' (The Whale, 2022) ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan Brendan Fraser imzası taşıyor. Ayrıca, Nicolas Bedos'un imzasını taşıyan ve dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan 'Maskeli Balo' (Mascarade, 2022) ve yönetmenliğini Baz Luhrmann'ın üstlendiği Elvis Presley biyografisi 'Elvis' (2022) gibi dikkat çeken yapımlar da programda yer alıyor.

Sanatseverler ayrıca Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle'un Benedict Cumberbatch ve Jonny Lee Miller ile sahnelediği 'National Theatre Live: Frankenstein' (2011) oyununu filmleştirdiği yapımı da izleme fırsatı bulacaklar.

Karanlık Gece – 4 Ağustos

Elvis – 7 Ağustos

Balina (The Whale) – 9 Ağustos

Dali Diyarı (Daliland) – 11 Ağustos

National Theatre Live: Frankenstein – 14 Ağustos

Maskeli Balo (Mascarade) – 16 Ağustos

Ela ile Hilmi ve Ali – 21 Ağustos

Carmen – 22 Ağustos

Suç Bende (The Crime Is Mine) – 25 Ağustos