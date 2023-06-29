İstanbul belediye plajları nerede? İBB'nin işlettiği plajlar ücretli mi? İstanbul ücretsiz plajlar...

Yaz sıcaklarının kendini giderek hissettirmesiyle tatil günlerinin denize girerek değerlendirmek isteyen İstanbullular nerede denize girebileceklerini merak ediyor. İş yoğunluğundan dolayı tatile gidemeyen ve İstanbul'da denize girecek olan yurttaşlar İstanbul'daki plaj ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İBB'ye ait olan plajların ücretlerinin ne kadar olduğu, İstanbul'da ücretsiz plajların nerede olduğu sorgulanıyor.