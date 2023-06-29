İstanbul belediye plajları nerede? İBB'nin işlettiği plajlar ücretli mi? İstanbul ücretsiz plajlar...
İstanbul'da tatilini denize girerek geçirmek isteyen yurttaşlar nerelerde plaj olduğunu ve İstanbul'da plaj ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan plajların giriş ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. "İstanbul'da ücretsiz plaj var mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, İstanbul belediye plajları nerede? İBB'nin işlettiği plajlar ücretli mi? İstanbul ücretsiz plajlar...
Yaz sıcaklarının kendini giderek hissettirmesiyle tatil günlerinin denize girerek değerlendirmek isteyen İstanbullular nerede denize girebileceklerini merak ediyor. İş yoğunluğundan dolayı tatile gidemeyen ve İstanbul'da denize girecek olan yurttaşlar İstanbul'daki plaj ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İBB'ye ait olan plajların ücretlerinin ne kadar olduğu, İstanbul'da ücretsiz plajların nerede olduğu sorgulanıyor.
İSTANBUL'DA İBB PLAJ ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da işletmesini yaptığı 6 adet plaj bulunuyor. Bu plajlar Caddebostan 1-2-3, Menekşe, Florya ve Büyükada Halk plajlarıdır.
Caddebostan-1, Menekşe plajı ve Florya plajlarının giriş ücretleri 40 TL'dir. Plajlarda öğrenci tarifeleri ise 18 TL olarak belirlendi. Plaja giriş için verilen ücretlerin yanında şemsiye ve şezlong dahildir.
Büyükada Halk Plajı ise hafta içi 195 TL, hafta sonu ise 295 TL. Bu ücrete tekne ile ulaşım, şezlong ve şemsiye ücreti dahil. Fiyatlar, Bostancı ve Kartal'dan gelenler ve ada içinden kendi imkanlarıyla ulaşanlar için de aynı şekilde geçerli.
İSTANBUL ÜCRETSİZ PLAJLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Caddebostan 2 ve 3 numaralı plajlar tamamen ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
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