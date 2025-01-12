İstanbul’un her köşesi kendine özgü güzellikler sunarken, bazı semtler yaşam kalitesi açısından bir adım öne çıkar. Ulaşım kolaylığı, yeşil alanlar, sosyal olanaklar ve estetik değerleriyle dikkat çeken bu semtler, sakinlerine hem huzurlu hem de prestijli bir yaşam sunar. İşte İstanbul’da yaşam kalitesinin yüksek olduğu 10 semt...