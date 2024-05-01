Netflix'in yeni romantik komedisi A Family Affair'den ilk görüntüler geldi
Bu yaz Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak olan A Family Affair'den ilk görüntüler yayımladı.
Netflix, A Family Affair'den ilk görüntüleri yayımladı.
A Family Affair, Joey King'in annesi ve patronu arasında sıkışmış bir karakteri canlandırmasıyla dikkat çekiyor. Film, King'in daha önce The Kissing Booth serisinde canlandırdığı romantik karakterlerden farklı bir rolle karşımıza çıktı. A Family Affair'de King, romantizmin gerisinde kalacak ve annesinin aşık olmasını izleyen endişeli bir kızı canlandıracak.
A Family Affair, 28 Haziran'da Netflix'te yayımlanacak ve yazın başlangıcında izleyicilere keyifli bir romantik komedi sunacak. Ancak film, benzer yapımlar arasında dikkat çekmek için rekabet edecek. Bu yapımlar arasında, efsanevi oyuncu Anne Hathaway'in Nicholas Galitzine ile birlikte rol aldığı romantik komedi The Idea of You da bulunuyor. The Idea of You bu hafta Prime Video'da yayımlanacak, bu nedenle A Family Affair ile doğrudan rekabet etmeyecek, ancak filmler karşılaştırılmak üzere izleyicilere sunulacak.
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