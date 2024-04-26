Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, Atlas, Sen Büyümeye Bak...

ATLAS - 24 MAYIS

Yapay zekaya sahip bir asker, savaşı bitirmenin tek yolunun insanlığı bitirmek olduğuna karar verir. Bu durum üzerine Atlas adında bir kadın, insanlığı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. İnsanlığı tehdit eden yapay zekayı devre dışı bırakmaya çalışan Atlas, bunun için en çok korktuğu şey olan başka bir yapay zeka ile çalışmak zorunda kalır.

Başrolde Jennifer Lopez'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Brad Peyton üstleniyor.