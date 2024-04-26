Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, Atlas, Sen Büyümeye Bak...
Netflix, mayıs ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor.
Mayıs ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix mayıs ayı içerikleri...
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ - 9 MAYIS
30 yaşındaki Avukat Leyla ve aynı hukuk bürosunda çalıştığı arkadaşlarının hayatına odaklanılan Kimler Geldi Kimler Geçti'de, bazen ‘bench’de, bazen ‘ghost’ta, bazen ‘ilişki’de, çoğunlukla da ‘ilişme’de çektikleri modern zaman sancıları konu ediliyor.
Serenay Sarıkaya'ya Metin Akdülger ve Boran Kuzum gibi oyunlar eşlik ediyor.
BRIDGERTON: 3. SEZON 1 KISIM - 16 MAYIS
Julia Quinn'in romanlarından juyarlanan Bridgerton, bir dönem draması dizisi. Nicola Coughlan, Phoebe Dynevor, Jonathan Bailey, Luke Newton, Simone Ashley gibi isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.
ATLAS - 24 MAYIS
Yapay zekaya sahip bir asker, savaşı bitirmenin tek yolunun insanlığı bitirmek olduğuna karar verir. Bu durum üzerine Atlas adında bir kadın, insanlığı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. İnsanlığı tehdit eden yapay zekayı devre dışı bırakmaya çalışan Atlas, bunun için en çok korktuğu şey olan başka bir yapay zeka ile çalışmak zorunda kalır.
Başrolde Jennifer Lopez'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Brad Peyton üstleniyor.
GELİNİN ANNESİ - 9 MAYIS
Mark Waters tarafından yönetilen Gelinin Annesi filminin başrollerinde Brooke Shields, Miranda Cosgrove ve Benjamin Bratt yer alıyor.
Bir anne üzerine titrediği kızının düğünü için tropik bir adaya gider. Ancak damadın babasının, onlarca yıldır görmediği eski sevgilisi olduğunu keşfeder.
SEN BÜYÜMEYE BAK - 23 MAYISA
Sen Büyümeye Bak filminde; Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk'a ek olarak Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor.
"Sen Yaşamaya Bak"ın devam filmi olan "Sen Büyümeye Bak", sevdikleri kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam ederken birbirlerini iyileştirmelerini anlatıyor.
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