Tedavisi süren Kadir İnanır'ın balmumu heykeli müzede sergilendi

Yeşilçam’ın efsanelerinden, Türk sinemasının usta yönetmen ve oyuncusu Kadir İnanır’ın balmumu heykeli, Eskişehir'de bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

ANKA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:50
Tedavisi süren Kadir İnanır'ın balmumu heykeli müzede sergilendi
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavisi süren Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın balmumu heykeli Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Balmumu Heykeller Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Yılmaz Büyükerşen usta oyuncu Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çalışmamız tamamlandı ve balmumu müzemize İnanır’ın heykeli de eklendi. Ülkemizin yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere tanıtmak, onları anlatmak gibi bir görevimiz olduğu asla unutulmamalı. Umarım kısa sürede kıymetli sanatçımız sağlığına kavuşur ve müzeyi birlikte ziyaret ederiz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ

19 Mayıs 2013 tarihinde açılışı yapılan ve balmumu heykel müzelerinin Türkiye’deki ilk örneği olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde, başta Atatürk olmak üzere tarihi, kültürel karakterler ile geçmişten bugüne bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasında yer alan 200’ü aşkın ünlü ismin heykeli bulunuyor.

Geliri engelli bireylerin ve kız çocuklarının eğitimi ile sağlık alanına harcanan müzenin koleksiyonuna, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın balmumu heykeli de eklendi. Üzerindeki kıyafetler, tesbih ve diğer objeleri İnanır tarafından verilen heykel, görevliler tarafından büyük bir dikkatle sergileneceği alana yerleştirildi. 


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