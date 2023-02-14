Kahramanmaraş merkezli depremler karayollarında tahribata yol açtı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 v 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi halen devam ediyor. Depremlerden otoyolların da etkilendiğini gösteren o fotoğraflar...
Yol boyu yarıkların olduğu yolda, çökme de meydana geldi. Dağlardaki kayaların birçoğu da yere savruldu.
Neredeyse ortadan ikiye ayrılan yolda, bariyerler de yamuldu. Şu an trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yol, havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş-Malatya yolu üzerinde meydana gelen tahribat 4 şeritli yolun 2 şeride düşmesine neden oldu.
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