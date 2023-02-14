Kahramanmaraş merkezli depremler karayollarında tahribata yol açtı

DHA
14 Şubat 2023 Salı, 12:42
<p>Kahramanmaraş merkezli 7.7 v 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi halen devam ediyor. Depremlerden otoyolların da etkilendiğini gösteren o fotoğraflar...</p>

Kahramanmaraş merkezli 7.7 v 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi halen devam ediyor. Depremlerden otoyolların da etkilendiğini gösteren o fotoğraflar...

<p>Yol boyu yarıkların olduğu yolda, çökme de meydana geldi. Dağlardaki kayaların birçoğu da yere savruldu.</p>

Yol boyu yarıkların olduğu yolda, çökme de meydana geldi. Dağlardaki kayaların birçoğu da yere savruldu.

<p>Neredeyse ortadan ikiye ayrılan yolda, bariyerler de yamuldu. Şu an trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yol, havadan görüntülendi.</p>

Neredeyse ortadan ikiye ayrılan yolda, bariyerler de yamuldu. Şu an trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yol, havadan görüntülendi.

<p>Kahramanmaraş-Malatya yolu üzerinde meydana gelen tahribat 4 şeritli yolun 2 şeride düşmesine neden oldu. </p>

Kahramanmaraş-Malatya yolu üzerinde meydana gelen tahribat 4 şeritli yolun 2 şeride düşmesine neden oldu. 

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