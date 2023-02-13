Depremin 8'nci gününde Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.
Antakya'da çekilen dron görüntülerinde, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk dikkat çekti.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.
Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kaplaması dron görüntülerinde dikkat çekti.
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