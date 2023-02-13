Depremin 8'nci gününde Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

İHA
13 Şubat 2023 Pazartesi, 10:27
<p>Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.</p>

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

<p>Antakya'da çekilen dron görüntülerinde, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk dikkat çekti.</p>

Antakya'da çekilen dron görüntülerinde, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk dikkat çekti.

<p>Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.</p>

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.

<p> Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kaplaması dron görüntülerinde dikkat çekti.</p>

 Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kaplaması dron görüntülerinde dikkat çekti.

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