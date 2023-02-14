JMO: Devlet Demiryolları Genel Müdürü istifa etmelidir

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:21

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:21

TMMOB'ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Yönetim Kurulu, büyük depremlerde hasara uğrayan ve hâlâ hizmet veremeyen Devlet Demiryolları'nın (DDY) Genel Müdürü'ne istifa çağrısında bulundu.

JMO tarafından yapılan açıklamada, "Görevi demiryollarını geliştirmek ve altyapısını bilimsel verilere dayanarak yenilemek olan Devlet Demiryolları Genel Müdürü, demiryollarının hâlâ hizmet verememesi nedeniyle topluma karşı sorumluluğun bir gereği olarak istifa etmelidir" ifadelerine yer verildi.

"AFETLERDE DEMİRYOLU ULAŞIMI STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Afetlerde demiryolu ulaşımının önemine vurgu yapılan açıklamada, birçok demiryolunda hasar meydana geldiği ve hâlâ onarılmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, Devlet Demiryolları İşletmesi'nin hâlâ afet bölgesine lojistik destek veremediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023’te merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremler de Hatay Nurdağ Fevzipaşa istasyonu başta olmak üzere Şekeroba, Narlı, Gölbaşı gibi bir çok alanda demiryollarının fay zonları üzerine oturan bölümlerinde büyük hasarlar meydana gelmiştir. Olası bir acil durum ve doğa kaynaklı afet sırasında bölgeye lojistik hizmet sağlaması gereken Devlet Demiryolları gibi bir kurumun altyapısını depremler başta olmak üzere doğa kaynaklı afetlere hazır hale getirmesi gerekmektedir. Çünkü afetlerde demiryolu ulaşımı stratejik öneme sahiptir.

Yaşanan iki depremde görüldü ki DDY afet bölgesine lojistik destek verememiştir. 13 milyondan fazla insanımızın etkilendiği bu bölgeye depremin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen demiryolları aracılığıyla lojistik yardım sağlanamamıştır. Görevi demiryollarını geliştirmek ve altyapısını bilimsel verilere dayanarak yenilemek olan Devlet Demiryolları Genel Müdürü demiryollarının hala hizmet verememesi nedeniyle topluma karşı sorumluluğun bir gereği olarak istifa etmelidir."