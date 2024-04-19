Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2024 Cuma, 15:28
Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale tarlasında hasat sürecine geçildi. 

Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!

50 dekarlık lale bahçesinde lalelerin taç yapraklarının işçiler tarafından kırılması işlemi ile başlayan hasat süreci, haziran ayında lale soğanlarının topraktan çıkarılması ile sona erecek.

Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyünde 84 Dekar alanda 8 Milyon Lale Soğanı üretimi yapan Atlas Lale 11-16 Nisan arasında yapılan görsel şölen sonrasında Hasat işleminin başlangıcı olan Çiçek Kırım işlemine başladı." denildi. 

Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!
KARAMAN lale hasat

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