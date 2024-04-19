Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyünde 84 Dekar alanda 8 Milyon Lale Soğanı üretimi yapan Atlas Lale 11-16 Nisan arasında yapılan görsel şölen sonrasında Hasat işleminin başlangıcı olan Çiçek Kırım işlemine başladı." denildi.