Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale tarlasında hasat sürecine geçildi.
50 dekarlık lale bahçesinde lalelerin taç yapraklarının işçiler tarafından kırılması işlemi ile başlayan hasat süreci, haziran ayında lale soğanlarının topraktan çıkarılması ile sona erecek.
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyünde 84 Dekar alanda 8 Milyon Lale Soğanı üretimi yapan Atlas Lale 11-16 Nisan arasında yapılan görsel şölen sonrasında Hasat işleminin başlangıcı olan Çiçek Kırım işlemine başladı." denildi.
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