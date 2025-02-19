Kaygı ve stresi azaltmanın en doğal yolu: Zihninizi sakinleştirmeye yardımcı olan 7 etkili aktivite

4. FİZİKSEL EGZERSİZ VE YOGA

Hareket etmek, vücudu güçlendirirken zihni de dinlendirir.

Yoga pratiği:

Esneme ve nefes teknikleriyle hem bedeni hem de zihni rahatlatır.

Düzenli egzersiz:

Koşu, pilates veya dans gibi aktiviteler, endorfin salgılayarak mutluluk hissi yaratır.

Tai Chi:

Yavaş ve kontrollü hareketlerle yapılan bu teknik, zihni ve bedeni dengelemeye yardımcı olur.