Kelebekler 1 gün mü yaşar? Kelebeklerin ömrü ne kadardır?
Kelebeklerin 1 gün yaşadığı bilgisi yıllardır duyulur. Peki kelebekler gerçekten 1 gün mü yaşar? Kelebeklerin yaşamı kaç gündür?
Kelebekler faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar.Gece kelebekleri kalın ve ağır vücutlarıyla alaca karanlıkta veya gece uçarlar.
KELEBEKLER 1 GÜN MÜ YAŞAR?
Kelebeklerin 150.000 kadar türü bilinmektedir. Her kelebek türünün yaşam süresi farklıdır. Ancak bugüne kadar 1 gün yaşayan bir kelebek türüne rastlanmamıştır. Kelebeklerin yanı sıra Mayıs sineği çoğunlukla sadece 1 gün yaşar. Bu sebeple isimleri 'birgün sineği' olarak da bilinir. Dış görünüşleri nedneiyle kelebekler ile karıştırılabilen mayıs sineklerinin kelebekler 1 gün yaşar iddiasının ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir.
MAYIS SİNEKLERİ
Olgunlaşma süreleri tatlısularda bir yıl sürer. Mayıs sinekleri olgunlaşma evresinden sonra yeryüzüne çıkıp kabuk değiştirirler. İlk olarak erkekler ortaya çıkar ve kabuk değişiminden hemen sonra göl üzerinde dișileri ararlar. Daha uzun kuyruklu olan dişiler ortaya çıkınca erkekler grup hâlinde çiftleşmeye başlar ve hemen ölürler.
KELEBEKLERİN ÖMRÜ NE KADARDIR?
Tırtıllar yumurtadan çıktıktan sonra genellikle iki ila beş hafta yaşar, ancak bu süre türe göre değişiklik gösterir. Bir türün ortalama ömrünü birden fazla faktör etkileyebilir. Örneğin, hükümdar kelebekleri tipik olarak 2-6 hafta arasında yaşar, ancak bu nesilden nesile değişir. Bazı nesiller göç eder ve kış uykusuna yatar, bu da ömrünü iki katından fazlasına çıkarabilir. Boyalı kadın gibi diğer göçmen türler sadece iki hafta yaşar.
Yas pelerini gibi en uzun ömürlü kelebeklerden bazıları, ilkbaharda çiftleşmeden önce kışlarını tropik bölgelerde geçirir.
Bazı küçük türler bir haftadan fazla yaşamaz.
Ancak tüm bunlar, kelebeklerin yaşam döngüsünün yumurta olarak başlayan dört evresinin yalnızca sonuncusudur.
Yas pelerini gibi en uzun ömürlü kelebeklerden bazıları, ilkbaharda çiftleşmeden önce kışlarını tropik bölgelerde geçirir.
Bazı küçük türler bir haftadan fazla yaşamaz.
Ancak tüm bunlar, kelebeklerin yaşam döngüsünün yumurta olarak başlayan dört evresinin yalnızca sonuncusudur.
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