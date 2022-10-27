Kelebekler 1 gün mü yaşar? Kelebeklerin ömrü ne kadardır?

KELEBEKLERİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

Tırtıllar yumurtadan çıktıktan sonra genellikle iki ila beş hafta yaşar, ancak bu süre türe göre değişiklik gösterir. Bir türün ortalama ömrünü birden fazla faktör etkileyebilir. Örneğin, hükümdar kelebekleri tipik olarak 2-6 hafta arasında yaşar, ancak bu nesilden nesile değişir. Bazı nesiller göç eder ve kış uykusuna yatar, bu da ömrünü iki katından fazlasına çıkarabilir. Boyalı kadın gibi diğer göçmen türler sadece iki hafta yaşar.

Yas pelerini gibi en uzun ömürlü kelebeklerden bazıları, ilkbaharda çiftleşmeden önce kışlarını tropik bölgelerde geçirir.

Bazı küçük türler bir haftadan fazla yaşamaz.

Ancak tüm bunlar, kelebeklerin yaşam döngüsünün yumurta olarak başlayan dört evresinin yalnızca sonuncusudur.