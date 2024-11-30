Kış mevsiminin getirdiği şifalarla hastalıkları uzak tutun: Kışın sofranızdan eksik etmemeniz gereken 8 besin

Kış ayları, soğuk hava koşullarıyla birlikte bağışıklık sistemimizin zayıfladığı, enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına daha açık olduğumuz bir dönemdir. Bu süreçte doğru beslenmek, vücudu güçlü tutmanın ve sağlıklı kalmanın en etkili yollarından biridir. Kış mevsiminde tüketilen doğru besinler, vücudu sıcak tutarken vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılar. İşte, kışın sofranızdan eksik etmemeniz gereken 8 besin...