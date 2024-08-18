'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu: Kadroya 5 yeni isim katıldı!

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna beş oyuncu dahil oldu. Dizinin çekimleri 23 Ağustos’ta başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2024 Pazar, 10:51
'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu: Kadroya 5 yeni isim katıldı!

 Şebnem Bozoklu, 'Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzeni olan Meri karakterine hayat verecek.

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu: Kadroya 5 yeni isim katıldı!

'Kızıl Goncalar' dizisinde Affan karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Yüzgüleç, 'Kızılcık Şerbeti'nde Firaz karakterini canlandıracak ve Nursema (Ceren Karakoç) ile partner olacak.

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu: Kadroya 5 yeni isim katıldı!

Şebnem Dönmez, 'Heves' rolüyle Giray’ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves’i canlandıracak.

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu: Kadroya 5 yeni isim katıldı!

Servet Pandur da Görkem’in (Özge Özacar) babası Resul’un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın 'Hacı Asude'ye hayat verecek. 

Hacı Asude aynı zamanda Batuhan Yüzgüleç’in hayat vereceği ve Nursema’ya partner olacağı konuşulan 'Firuz'un da annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu: Kadroya 5 yeni isim katıldı!

Fırat Çelik dizide yayınevi sahibi 'Cemal' rolüne hayat verecek. Hikayeyle ilgili sızan ilk bilgilere göre Cemal, Kıvılcım için gelecek.

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