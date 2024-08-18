'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu: Kadroya 5 yeni isim katıldı!

'Kızıl Goncalar' dizisinde Affan karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Yüzgüleç, 'Kızılcık Şerbeti'nde Firaz karakterini canlandıracak ve Nursema (Ceren Karakoç) ile partner olacak.