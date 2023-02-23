Lviv’de ülkenin en büyük modüler kasabası oluşturuldu

AA
23 Şubat 2023 Perşembe, 16:50
<p>Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken cephe hattından güvenli yerlere kaçan siviller için Lviv’de ülkenin en büyük modüler kasabası oluşturuldu. </p>

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken cephe hattından güvenli yerlere kaçan siviller için Lviv’de ülkenin en büyük modüler kasabası oluşturuldu. 

<p>Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de, ülkenin güneyinde ve doğusundaki çatışmalardan kaçan büyük bir insan akını var. </p>

Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de, ülkenin güneyinde ve doğusundaki çatışmalardan kaçan büyük bir insan akını var. 

<p>Öte yandan, Lviv'de ülke içinde yerinden edilmiş 350 kişi için prefabrik konutlar inşa edildi.  </p>

Öte yandan, Lviv'de ülke içinde yerinden edilmiş 350 kişi için prefabrik konutlar inşa edildi.  

<p>Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, yaklaşık 50.000 yerinden edilmiş kişinin şehirde daha uzun süre kalacağını söyledi.</p>

Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, yaklaşık 50.000 yerinden edilmiş kişinin şehirde daha uzun süre kalacağını söyledi.

<p>Siviller, içerisinde ortak kullanıma açık mutfağı, yemek salonu ve çocuk oyun alanı olan evlere yerleşmeye başladı. </p>

Siviller, içerisinde ortak kullanıma açık mutfağı, yemek salonu ve çocuk oyun alanı olan evlere yerleşmeye başladı. 

<p>Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, Lviv'in nüfusu yaklaşık 720.000 idi.</p>

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, Lviv'in nüfusu yaklaşık 720.000 idi.

Ukrayna kasaba konteyner kent savaş

En Çok Okunan Haberler