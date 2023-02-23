Lviv’de ülkenin en büyük modüler kasabası oluşturuldu
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken cephe hattından güvenli yerlere kaçan siviller için Lviv’de ülkenin en büyük modüler kasabası oluşturuldu.
Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de, ülkenin güneyinde ve doğusundaki çatışmalardan kaçan büyük bir insan akını var.
Öte yandan, Lviv'de ülke içinde yerinden edilmiş 350 kişi için prefabrik konutlar inşa edildi.
Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, yaklaşık 50.000 yerinden edilmiş kişinin şehirde daha uzun süre kalacağını söyledi.
Siviller, içerisinde ortak kullanıma açık mutfağı, yemek salonu ve çocuk oyun alanı olan evlere yerleşmeye başladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, Lviv'in nüfusu yaklaşık 720.000 idi.
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