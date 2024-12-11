Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Artık geleneksel bir hal alan Avustralyalı itfaiyecilerin yeni yıl takvimi, 2025 için de yayımlandı. Takvimde itfaiyeciler kediler, köpekler, koalalar, kirpiler, atlar ve köpeklerle poz verdi. Takvimin geliri her yıl bir hayır kurumuna bağışlanıyor.
Avustralya'da artık bir gelenek haline gelen ve 1993'ten beri her sene hazırlanan Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi çıktı.
Dünyanın pek çok yerinde en güvenilir meslekler arasında kabul edilen itfaiyecilik Avustralya için de oldukça önemli.
Avustralya'da itfaiyeciler boş zamanlarında hayırsever projelere destek vermeye çalışıyor.
Bunlardan birisi de takvim projesi. Avustralya'da itfaiyeciler hayır kurumlarına para kazandırmak amacıyla her yıl takvim için kamera karşısına geçiyor.
GELİRİ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANIYOR
Tüm gelirlerini hayır kurumlarına yardım amacıyla hazırlanan takvimde itfaiyeciler kediler, köpekler, koalalar, kirpiler, atlar ve köpeklerle birlikte poz verdi.
İşte Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi...
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