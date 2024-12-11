Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor

Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor

Artık geleneksel bir hal alan Avustralyalı itfaiyecilerin yeni yıl takvimi, 2025 için de yayımlandı. Takvimde itfaiyeciler kediler, köpekler, koalalar, kirpiler, atlar ve köpeklerle poz verdi. Takvimin geliri her yıl bir hayır kurumuna bağışlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2024 Çarşamba, 17:41
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor

Avustralya'da artık bir gelenek haline gelen ve 1993'ten beri her sene hazırlanan Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi çıktı.

Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor

Dünyanın pek çok yerinde en güvenilir meslekler arasında kabul edilen itfaiyecilik Avustralya için de oldukça önemli.

Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor

Avustralya'da itfaiyeciler boş zamanlarında hayırsever projelere destek vermeye çalışıyor.

Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor

Bunlardan birisi de takvim projesi. Avustralya'da itfaiyeciler hayır kurumlarına para kazandırmak amacıyla her yıl takvim için kamera karşısına geçiyor.

Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor

GELİRİ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANIYOR

Tüm gelirlerini hayır kurumlarına yardım amacıyla hazırlanan takvimde itfaiyeciler kediler, köpekler, koalalar, kirpiler, atlar ve köpeklerle birlikte poz verdi.

Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor

İşte Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi...

Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
Merakla beklenen Avustralyalı itfaiyecilerin 2025 takvimi yayımlandı: Geliri her yıl hayır kurumlarına bağışlanıyor
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