NASA araştırması: Evinizdeki kötü havadan anında kurtulacaksınız!
NASA'nın sadece uzayı keşfetmekle kalmayıp, aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamı iyileştirmeye yönelik yaptığı araştırmalar da oldukça ilginç olabiliyor. Birçoğumuzun evlerimizde yetiştirdiği bitkiler, sadece görsel bir estetik sunmanın ötesinde, hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Evlerimizde ve işyerlerimizde daha temiz ve sağlıklı bir hava solumak için NASA tarafından yapılan araştırmalara göre bazı bitkilerin etkili olduğu belirlendi. Bu bitkiler, iç mekanlardaki hava kirliliğini azaltma konusunda önemli bir rol oynayabilirler. İşte NASA'nın önerdiği hava temizleyici bitkiler:
BARIŞ LİLYUMU
Barış lilyumu, formaldehit, ksilen, amonyak ve toluen gibi zararlı kimyasal maddeleri temizleme konusunda etkilidir. Ayrıca oksijen üretme kapasitesi yüksektir.
SARMAŞIK
Sarmaşık bitkisi formaldehit, ksilen, toluen ve benzen gibi kirleticileri emme yeteneği ile tanınır. Hızlı büyür ve bakımı kolaydır.
KIRMIZI FLAMİNGO ÇİÇEĞİ
Kırmızı flamingo çiçeği, amonyağı ve ksileni temizleme kabiliyetine sahiptir. Zarif ve parlak kırmızı çiçekleri ile bilinir.
JERBERA
Gerbera çiçeği, benzeni emme yeteneği ile dikkat çeker. Parlak çiçekleri ile iç mekanlara renk katar.
KASIMPATIj
Krizantem çiçekleri, formaldehit, amonyak ve benzeni temizleme konusunda etkilidir. Ancak daha fazla güneş ışığı gerektirebilirler.
SANSERIERIA
Anne dili bitkisi, karbon dioksit, formaldehit ve benzen gibi toksinleri emme yeteneği ile ünlüdür. Ayrıca düşük ışık koşullarına dayanıklıdır.
ALOE VERA
Aloe vera bitkisi formaldehit ve benzen gibi kimyasal maddeleri emme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda cilt bakımı için kullanışlıdır.
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