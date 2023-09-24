NASA araştırması: Evinizdeki kötü havadan anında kurtulacaksınız!

NASA'nın sadece uzayı keşfetmekle kalmayıp, aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamı iyileştirmeye yönelik yaptığı araştırmalar da oldukça ilginç olabiliyor. Birçoğumuzun evlerimizde yetiştirdiği bitkiler, sadece görsel bir estetik sunmanın ötesinde, hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Evlerimizde ve işyerlerimizde daha temiz ve sağlıklı bir hava solumak için NASA tarafından yapılan araştırmalara göre bazı bitkilerin etkili olduğu belirlendi. Bu bitkiler, iç mekanlardaki hava kirliliğini azaltma konusunda önemli bir rol oynayabilirler. İşte NASA'nın önerdiği hava temizleyici bitkiler: