NASA araştırması: Evinizdeki kötü havadan anında kurtulacaksınız!

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2023 Pazar, 07:00
<p>NASA'nın sadece uzayı keşfetmekle kalmayıp, aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamı iyileştirmeye yönelik yaptığı araştırmalar da oldukça ilginç olabiliyor. Birçoğumuzun evlerimizde yetiştirdiği bitkiler, sadece görsel bir estetik sunmanın ötesinde, hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. </p> <p>Evlerimizde ve işyerlerimizde daha temiz ve sağlıklı bir hava solumak için NASA tarafından yapılan araştırmalara göre bazı bitkilerin etkili olduğu belirlendi. Bu bitkiler, iç mekanlardaki hava kirliliğini azaltma konusunda önemli bir rol oynayabilirler. İşte NASA'nın önerdiği hava temizleyici bitkiler:</p>

NASA'nın sadece uzayı keşfetmekle kalmayıp, aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamı iyileştirmeye yönelik yaptığı araştırmalar da oldukça ilginç olabiliyor. Birçoğumuzun evlerimizde yetiştirdiği bitkiler, sadece görsel bir estetik sunmanın ötesinde, hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. 

Evlerimizde ve işyerlerimizde daha temiz ve sağlıklı bir hava solumak için NASA tarafından yapılan araştırmalara göre bazı bitkilerin etkili olduğu belirlendi. Bu bitkiler, iç mekanlardaki hava kirliliğini azaltma konusunda önemli bir rol oynayabilirler. İşte NASA'nın önerdiği hava temizleyici bitkiler:

<p><strong>BARIŞ LİLYUMU</strong></p> <p>Barış lilyumu, formaldehit, ksilen, amonyak ve toluen gibi zararlı kimyasal maddeleri temizleme konusunda etkilidir. Ayrıca oksijen üretme kapasitesi yüksektir.</p>

BARIŞ LİLYUMU

Barış lilyumu, formaldehit, ksilen, amonyak ve toluen gibi zararlı kimyasal maddeleri temizleme konusunda etkilidir. Ayrıca oksijen üretme kapasitesi yüksektir.

Player Alanı
<p><strong>SARMAŞIK</strong></p> <p>Sarmaşık bitkisi formaldehit, ksilen, toluen ve benzen gibi kirleticileri emme yeteneği ile tanınır. Hızlı büyür ve bakımı kolaydır.</p>

SARMAŞIK

Sarmaşık bitkisi formaldehit, ksilen, toluen ve benzen gibi kirleticileri emme yeteneği ile tanınır. Hızlı büyür ve bakımı kolaydır.

<p><strong>KIRMIZI FLAMİNGO ÇİÇEĞİ</strong></p> <p>Kırmızı flamingo çiçeği, amonyağı ve ksileni temizleme kabiliyetine sahiptir. Zarif ve parlak kırmızı çiçekleri ile bilinir.</p>

KIRMIZI FLAMİNGO ÇİÇEĞİ

Kırmızı flamingo çiçeği, amonyağı ve ksileni temizleme kabiliyetine sahiptir. Zarif ve parlak kırmızı çiçekleri ile bilinir.

<p><strong>JERBERA</strong></p> <p>Gerbera çiçeği, benzeni emme yeteneği ile dikkat çeker. Parlak çiçekleri ile iç mekanlara renk katar.</p>

JERBERA

Gerbera çiçeği, benzeni emme yeteneği ile dikkat çeker. Parlak çiçekleri ile iç mekanlara renk katar.

<p><strong>KASIMPATIj</strong></p> <p>Krizantem çiçekleri, formaldehit, amonyak ve benzeni temizleme konusunda etkilidir. Ancak daha fazla güneş ışığı gerektirebilirler.</p>

KASIMPATIj

Krizantem çiçekleri, formaldehit, amonyak ve benzeni temizleme konusunda etkilidir. Ancak daha fazla güneş ışığı gerektirebilirler.

<p><strong>SANSERIERIA</strong></p> <p>Anne dili bitkisi, karbon dioksit, formaldehit ve benzen gibi toksinleri emme yeteneği ile ünlüdür. Ayrıca düşük ışık koşullarına dayanıklıdır. </p>

SANSERIERIA

Anne dili bitkisi, karbon dioksit, formaldehit ve benzen gibi toksinleri emme yeteneği ile ünlüdür. Ayrıca düşük ışık koşullarına dayanıklıdır. 

<p><strong>ALOE VERA</strong></p> <p>Aloe vera bitkisi formaldehit ve benzen gibi kimyasal maddeleri emme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda cilt bakımı için kullanışlıdır.</p>

ALOE VERA

Aloe vera bitkisi formaldehit ve benzen gibi kimyasal maddeleri emme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda cilt bakımı için kullanışlıdır.

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