Netflix, Disney Plus, Exxen... Dizi ve film platformlarına ayda ne kadar ödüyoruz?

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 17:49
<p>Disney+, 14 Haziran itibarıyla orijinal yapımlarıyla Türkiye pazarına girmişti</p> <p>Ancak, Disney Plus'ın Türkiye fiyatlarına 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yüzde 85 oranında zam geldi.</p>

Disney+, 14 Haziran itibarıyla orijinal yapımlarıyla Türkiye pazarına girmişti

Ancak, Disney Plus'ın Türkiye fiyatlarına 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yüzde 85 oranında zam geldi.

<p>Bunun üzerine sosyal medyada kullanıcılar dizi ve film platformlarına “<strong>ayda ne kadar ödüyoruz?</strong>” sorusunu sormaya başladı.</p> <p>İşte her bir platformun aylık ücreti...</p>

Bunun üzerine sosyal medyada kullanıcılar dizi ve film platformlarına “ayda ne kadar ödüyoruz?” sorusunu sormaya başladı.

İşte her bir platformun aylık ücreti...

<p><strong>Netflix:</strong> 45,99 TL</p>

Netflix: 45,99 TL

<p><strong>Disney+:</strong> 64,90 TL</p>

Disney+: 64,90 TL

<p><strong>Exxen:</strong> 33,50 TL</p>

Exxen: 33,50 TL

<p><strong>TV+:</strong> 29,90 TL</p>

TV+: 29,90 TL

<p><strong>Mubi:</strong> 35,99 TL</p>

Mubi: 35,99 TL

<p><strong>Blu TV:</strong> 29,90 TL</p>

Blu TV: 29,90 TL

<p><strong>D-Smart GO:</strong> 19,90 TL</p>

D-Smart GO: 19,90 TL

<p><strong>Gain:</strong> 13,90 TL</p>

Gain: 13,90 TL

<p><strong>Vodafone TV:</strong> 11,90 TL</p>

Vodafone TV: 11,90 TL

<p><strong>TOD:</strong> 12,90 TL</p>

TOD: 12,90 TL

<p><strong>Amazon Prime</strong>: 7,90 TL</p>

Amazon Prime: 7,90 TL

<p>Yapılan yeni zamla beraber Disney+, Netflix, Mubi, Exxen, Blu TV, TV+, D-Smart GO, Vodafone TV, TOD ve Amazon Prime gibi platformlarda en az 1 dizi-film izleyen bir kişi aylık olarak <strong>306,68 TL</strong> ödeyecek.</p>

Yapılan yeni zamla beraber Disney+, Netflix, Mubi, Exxen, Blu TV, TV+, D-Smart GO, Vodafone TV, TOD ve Amazon Prime gibi platformlarda en az 1 dizi-film izleyen bir kişi aylık olarak 306,68 TL ödeyecek.

Netflix Disney Plus Türkiye MUBİ Exxen blu TV Amazon Prime zam

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