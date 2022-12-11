Netflix, Disney Plus, Exxen... Dizi ve film platformlarına ayda ne kadar ödüyoruz?
Disney+, 14 Haziran itibarıyla orijinal yapımlarıyla Türkiye pazarına girmişti
Ancak, Disney Plus'ın Türkiye fiyatlarına 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yüzde 85 oranında zam geldi.
Bunun üzerine sosyal medyada kullanıcılar dizi ve film platformlarına “ayda ne kadar ödüyoruz?” sorusunu sormaya başladı.
İşte her bir platformun aylık ücreti...
Netflix: 45,99 TL
Disney+: 64,90 TL
Exxen: 33,50 TL
TV+: 29,90 TL
Mubi: 35,99 TL
Blu TV: 29,90 TL
D-Smart GO: 19,90 TL
Gain: 13,90 TL
Vodafone TV: 11,90 TL
TOD: 12,90 TL
Amazon Prime: 7,90 TL
Yapılan yeni zamla beraber Disney+, Netflix, Mubi, Exxen, Blu TV, TV+, D-Smart GO, Vodafone TV, TOD ve Amazon Prime gibi platformlarda en az 1 dizi-film izleyen bir kişi aylık olarak 306,68 TL ödeyecek.
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