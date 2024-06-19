Ordu’nun ‘sakin şehrinde’ bulunuyor: Bu adayı görenler timsah sanıyor

“İNSANLAR MERAK EDİYORLAR”

Zekiye Şahin ise bu noktanın çok güzel bir koy olduğunu, timsaha da çok benzediğini söyledi. Şahin, “Doğal bir ada, insanlar merak edip buraya geliyorlar ve çok beğeniyorlar. Yukarıdan bakıldığında gerçekten de timsaha çok benziyor” ifadelerine yer verdi.