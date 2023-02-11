Rio'daki Kurtarıcı İsa heykeline düşen yıldırım objektife böyle yansıdı
Brezilya'nın sembolik kentlerinden Rio de Janeiro'nun, kent körfezine bakan ünlü sembolü Kurtarıcı İsa heykeline yıldırım çarptı.
Bu olay, heykele zarar vermemiş olsa da Ocak 2014'te gerçekleşen bir başka şiddetli bir fırtına sırasında heykele çarpan yıldırım sonucu ikonik heykel parmaklarından birini kaybetmişti.
Brezilya'nın en kalabalık şehri Rio de Janeiro'nun dünyaca ünlü sembolü, Kurtarıcı İsa heykeline yıldırım düştüğü anlar, Brezilyalı fotoğrafçı Fernando Braga'nın objektifine yansıdı.
Fotoğraflar: Fernando Braga, Instagram, @fsbragaphotos, 10.02.2023
Nisan 2020'de, küresel Covid-19 salgınının bütün şiddetiyle devam ettiği günlerde, dünyanın dört bir yanında salgınla mücadele eden sağlık personellerini onurlandırmak için heykele, hologram teknolojisiyle bir sağlık çalışanı önlüğü yansıtılmıştı.
Aynı dönemde heykele, dayanışma amacıyla dünya ülkelerinin bayrakları da yansıtıldı.
Ülkede Covid salgını yüzünden ölenlerin isimleri de heykele yansıtılarak onurlandırıldı.
Deniz seviyesinden 710 metre yükseklikteki bir dağın tepesinde yer alan 38 metre yüksekliğindeki Corcovado İsa'sı, Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından tasarlandı.
1920'lerin sonunda Brezilyalı mühendis Heitor da Silva Costa'nın emriyle inşa edildi.
12 Ekim 1931'de ise heykelin resmi açılışı yapıldı.
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