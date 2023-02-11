Rio'daki Kurtarıcı İsa heykeline düşen yıldırım objektife böyle yansıdı

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2023 Cumartesi, 23:04
<p>Brezilya'nın sembolik kentlerinden <strong>Rio de Janeiro</strong>'nun, kent körfezine bakan ünlü sembolü <strong>Kurtarıcı İsa</strong> heykeline yıldırım çarptı.</p>

Brezilya'nın sembolik kentlerinden Rio de Janeiro'nun, kent körfezine bakan ünlü sembolü Kurtarıcı İsa heykeline yıldırım çarptı.

<p>Bu olay, heykele zarar vermemiş olsa da <strong>Ocak 2014</strong>'te gerçekleşen bir başka şiddetli bir fırtına sırasında heykele çarpan yıldırım sonucu ikonik heykel parmaklarından birini kaybetmişti.</p>

Bu olay, heykele zarar vermemiş olsa da Ocak 2014'te gerçekleşen bir başka şiddetli bir fırtına sırasında heykele çarpan yıldırım sonucu ikonik heykel parmaklarından birini kaybetmişti.

<p>Brezilya'nın en kalabalık şehri Rio de Janeiro'nun dünyaca ünlü sembolü, Kurtarıcı İsa heykeline yıldırım düştüğü anlar, Brezilyalı fotoğrafçı <strong>Fernando Braga</strong>'nın objektifine yansıdı. </p>

Brezilya'nın en kalabalık şehri Rio de Janeiro'nun dünyaca ünlü sembolü, Kurtarıcı İsa heykeline yıldırım düştüğü anlar, Brezilyalı fotoğrafçı Fernando Braga'nın objektifine yansıdı. 

<p><em>Fotoğraflar: Fernando Braga, Instagram, @fsbragaphotos, 10.02.2023</em></p>

Fotoğraflar: Fernando Braga, Instagram, @fsbragaphotos, 10.02.2023

<p>Nisan 2020'de, küresel <strong>Covid-19</strong> salgınının bütün şiddetiyle devam ettiği günlerde, dünyanın dört bir yanında salgınla mücadele eden sağlık personellerini onurlandırmak için heykele, hologram teknolojisiyle bir <strong>sağlık çalışanı önlüğü</strong> yansıtılmıştı.</p>

Nisan 2020'de, küresel Covid-19 salgınının bütün şiddetiyle devam ettiği günlerde, dünyanın dört bir yanında salgınla mücadele eden sağlık personellerini onurlandırmak için heykele, hologram teknolojisiyle bir sağlık çalışanı önlüğü yansıtılmıştı.

<p>Aynı dönemde heykele, dayanışma amacıyla dünya ülkelerinin bayrakları da yansıtıldı.</p>

Aynı dönemde heykele, dayanışma amacıyla dünya ülkelerinin bayrakları da yansıtıldı.

<p>Ülkede Covid salgını yüzünden ölenlerin isimleri de heykele yansıtılarak onurlandırıldı.</p>

Ülkede Covid salgını yüzünden ölenlerin isimleri de heykele yansıtılarak onurlandırıldı.

<p>Deniz seviyesinden <strong>710 metre</strong> yükseklikteki bir dağın tepesinde yer alan <strong>38 metre</strong> yüksekliğindeki <strong>Corcovado İsa'sı</strong>, Fransız heykeltıraş <strong>Paul Landowski</strong> tarafından tasarlandı.</p>

Deniz seviyesinden 710 metre yükseklikteki bir dağın tepesinde yer alan 38 metre yüksekliğindeki Corcovado İsa'sı, Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından tasarlandı.

<p>1920'lerin sonunda Brezilyalı mühendis <strong>Heitor da Silva Costa</strong>'nın emriyle inşa edildi. </p>

1920'lerin sonunda Brezilyalı mühendis Heitor da Silva Costa'nın emriyle inşa edildi. 

<p><strong>12 Ekim 1931</strong>'de ise heykelin resmi açılışı yapıldı.</p>

12 Ekim 1931'de ise heykelin resmi açılışı yapıldı.

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