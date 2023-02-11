Rio'daki Kurtarıcı İsa heykeline düşen yıldırım objektife böyle yansıdı

Nisan 2020'de, küresel Covid-19 salgınının bütün şiddetiyle devam ettiği günlerde, dünyanın dört bir yanında salgınla mücadele eden sağlık personellerini onurlandırmak için heykele, hologram teknolojisiyle bir sağlık çalışanı önlüğü yansıtılmıştı.