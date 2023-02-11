Brezilyalı futbolcu Neymar'dan depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası başlatan milli futbolcu Merih Demiral, kampanyaya Brezilyalı futbolcu Neymar'ın da katıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 00:12
Brezilyalı futbolcu Neymar'dan depremzedelere destek
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Milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören yurttaşlara destek olmaya devam ediyor.

Merih Demiral, geliri Ahbap Derneği'ne bağışlanacak yardım kampanyasına Brezilyalı yıldız Neymar'ın da katıldığını açıkladı.

Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Neymar da kampanyamızla depremzedelere katkıda bulunmak istiyor. Neymar Jr. imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz! Açık arttırmadan elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için Ahbap Derneği'ne bağışlanacak. Hakan Çalhanoğlu ile Gianluigi Donnarumma'ya çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

3 FORMA İÇİN 5 MİLYONLUK BAĞIŞ

Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Paris Saint-Germain'den Arjantinli Lionel Messi ile Fransız Kylian Mbappe, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.

Merih Demiral, Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının 5 milyon liraya satıldığı bilgisini paylaşmıştı.


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