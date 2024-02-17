Sadece Türkiye'de bulunuyor: Türkiye'nin 5 endemik çiçeği!

Türkiye, coğrafi çeşitliliği ve iklim farkları sayesinde pek çok endemik bitki türüne ev sahipliği yapar. Bu eşsiz bitkiler, sadece belirli bölgelere özgü ve genellikle başka hiçbir yerde bulunmaz.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yetişen endemik bitki türlerinden her biri kendi özel iklim ve toprak şartlarına uyum sağlar. Benzersiz özelliklere sahip bu bitkiler, doğa tutkunları ve botanik severler için gerçek bir hazinedir. İşte, sadece Türkiye'de yetişen 5 bitki türü...