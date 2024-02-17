Sadece Türkiye'de bulunuyor: Türkiye'nin 5 endemik çiçeği!
Türkiye, coğrafi çeşitliliği ve iklim farkları sayesinde pek çok endemik bitki türüne ev sahipliği yapar. Bu eşsiz bitkiler, sadece belirli bölgelere özgü ve genellikle başka hiçbir yerde bulunmaz.
Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yetişen endemik bitki türlerinden her biri kendi özel iklim ve toprak şartlarına uyum sağlar. Benzersiz özelliklere sahip bu bitkiler, doğa tutkunları ve botanik severler için gerçek bir hazinedir. İşte, sadece Türkiye'de yetişen 5 bitki türü...
ANADOLU YER KUDUZ OTU
Artvin'e özgü endemik bir bitki olan kuduz otu, özellikle yüksek rakımlı ormanlarda ve çayırlarda yetişir. Çiçekleri sarı renkte olup genellikle Haziran-Ağustos aylarında görülür.
KELTEPE ÇİĞDEMİ
Mart ve nisan aylarında çiçek açan Keltepe Çiğdemi, karlar erimeye başladığında ortaya çıkar. Kocaeli Samanlı Dağları’nın en yüksek kısımlarında bulunduğu ve sınırlı bir alana yayıldığı biliniyor.
VAN TERS LALESİ
Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı veriliyor. Şırnak, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen bu çiçeğin ömrü ortalama 15 gündür.
EBER SARISI
Eber Sarısı sadece Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü kıyısında yetişir.
AYDIN TÜLÜŞAHI
Aydın iline özgü bir endemik bitki olan tülüşahı, ormanlık alanlarda ve taşlıklarda yetişir. Çiçekleri beyaz veya pembe renkte olup Mart-Mayıs aylarında açar.
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