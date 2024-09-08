Salata malzemelerini kendiniz yetiştirin: Saksıda yetiştirebileceğiniz 6 yeşillik

Saksıda yeşillik yetiştirmek, şehir yaşamında doğayla iç içe olmanın en pratik yollarından biridir. Balkonunuzda ya da pencere önünüzde yetiştirebileceğiniz bu bitkiler, hem taze hem de sağlıklı beslenme açısından büyük avantaj sağlar. Üstelik evde yetiştirilen yeşillikler, organik ve katkısız olduğu için sağlıklı yaşamı destekler. Peki, evde yetiştirebileceğiniz salata malzemeleri nelerdir? İşte, saksıda yetiştirebileceğiniz 6 yeşillik...