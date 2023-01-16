Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi, sosyal medya yıkıldı

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2023 Pazartesi, 14:01
<p>Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı <strong>Aile</strong> dizisinden ilk kareler yayımlandı. </p>

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinden ilk kareler yayımlandı. 

<p>Uzun zaman sonra televizyon projesinde yer alan ikilinin başrolünü paylaştığı dizi, yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.</p>

Uzun zaman sonra televizyon projesinde yer alan ikilinin başrolünü paylaştığı dizi, yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

<p>Uzun süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer alan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, <strong>Aile</strong> dizisinin başrolünü paylaşacak. </p>

Uzun süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer alan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin başrolünü paylaşacak. 

<p>Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, yönetmenliğini de Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizi Show TV'de yayınlanacak.</p>

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, yönetmenliğini de Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizi Show TV'de yayınlanacak.

<p><strong>İLK KARELER GELDİ</strong></p> <p>Son olarak, ikilinin merakla beklenen yeni dizisinden ilk kareler de yayımlandı. </p>

İLK KARELER GELDİ

Son olarak, ikilinin merakla beklenen yeni dizisinden ilk kareler de yayımlandı. 

<p>Kıvanç Tatlıtuğ'un <strong>Aslan</strong>'a, Serenay Sarıkaya'nın da <strong>Devin</strong> karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.</p>

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

<p><strong>ÜNLÜ İSİMLER AYNI DİZİDE BULUŞTU</strong></p> <p>Dikkat çeken hikayesiyle şimdiden merak edilmeye başlanan Aile dizisinin kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.</p>

ÜNLÜ İSİMLER AYNI DİZİDE BULUŞTU

Dikkat çeken hikayesiyle şimdiden merak edilmeye başlanan Aile dizisinin kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

<p><strong>SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU</strong></p> <p>Diziye dair karelerin paylaşılmasının ardından, Twitter'da <strong>Serenay Sarıkaya</strong> ve <strong>Kıvanç Tatlıtuğ</strong> etiketleri, Türkiye gündemine girdi.</p>

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Diziye dair karelerin paylaşılmasının ardından, Twitter'da Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ etiketleri, Türkiye gündemine girdi.

<p>İkilinin hayranları, söz konusu fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.</p>

İkilinin hayranları, söz konusu fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

<p>Fotoğrafları bile sosyal medyaya damga vuran dizinin hangi tarihte izleyicilerle buluşacağı henüz bilinmiyor.</p>

Fotoğrafları bile sosyal medyaya damga vuran dizinin hangi tarihte izleyicilerle buluşacağı henüz bilinmiyor.

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