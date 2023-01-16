Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi, sosyal medya yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.