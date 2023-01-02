Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrollerde: Netflix'in yeni dizisi 'Şahmaran'dan ilk resmi fragman geldi

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:07

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı Netflix dizisi "Şahmaran"ın resmi fragmanı, Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Sarıkaya ve Deniz’in yanı sıra Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi isimler yer alıyor.

Umur Turagay’ın yönettiği dizinin senaryosu Pınar Bulut imzası taşıyor.

İşte Şahmaran'dan ilk resmi fragman....

ŞAHMARAN'IN KONUSU NE?

Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.