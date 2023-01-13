Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde... 'Aile' dizisinden ilk kare geldi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:06

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:06

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı 'Aile' dizisinin başrollerinde ekranların sevilen isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.

Son olarak, Show TV'de izleyici karşısına çıkacak 'Aile' dizisinin kapak çekimlerinden kareler ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığı habere göre; Sarıkaya ile Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizinin kapak çekimlerinde ikilinin eğlenceli pozları dikkat çekti.

'Aile' dizisinin oyuncuları Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın sette çekildiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, geçen aylarda yaptığı açıklamada, Sopranos uyarlaması "Aile" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile rol arkadaşı olacaklarını duyurmuştu.

Ancak dizideki psikolog Devin rolünü Serenay Sarıkaya’nın canlandıracağı öğrenilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özpirinçci son anda kadro dışı kalmıştı. Yapımcı Kerem Çatay daha önce “Yakamoz S-245” dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’yi bir kez daha bir araya getirmekten vazgeçmişti.