Sessizliğin ve yalnızlığın sineması: Tayfun Pirselimoğlu’ndan 5 unutulmaz film
Minimalist anlatımı, varoluşsal sorgulamaları ve görsel sadeliğiyle Türk sinemasında özel bir yere sahip olan Tayfun Pirselimoğlu’nun en etkileyici 5 filmini senin için derledik.
Türk sinemasının en özgün yönetmenlerinden biri olan Tayfun Pirselimoğlu, minimalist anlatımı, varoluşsal temaları ve görsel sadeliğiyle kendine has bir sinema dili yaratmıştır. Karakter odaklı, ağır tempolu ama derinlikli filmleriyle tanınan Pirselimoğlu’nun eserleri; yalnızlık, suç, pişmanlık ve inanç gibi temaları etkileyici bir şekilde işler. İşte mutlaka izlenmesi gereken 5 Tayfun Pirselimoğlu filmi...
KERR, 2021
Türkiye, Yunanistan, Fransa
Oyuncular: Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın
Can, uzun bir süre sonra babasının cenazesi için eski evine dönerek beklenmedik bir cinayete tanık olur. Olayın ardından kasabadan ayrılamaz ve kendisini tuhaf ve tekinsiz bir girdabın içinde bulur. İtham edildiği bilinmeyen bir suçla yüzleştikçe dehşete kapılır. Üstelik, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Pirselimoğlu'nun kendi romanından uyarlanan bu film, Kafkaesk bir anlatımla karanlık ve absürt bir polisiyeye dönüşür. Pirselimoğlu’nun tüm filmlerinde birlikte çalıştığı sanat yönetmeni Natali Yeres’in burada da yarattığı arafta kalmış ve zamansız kasaba, yine Türkiye’nin bir alegorisini sunar. Film 95. Akademi Ödülleri “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Türkiye'den aday gösterilmiştir.
YOL KENARI, 2017
Türkiye, Yunanistan, Fransa
Oyuncular: Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal
İsimsiz bir sahil kasabasında yaşayan kasabalılar, nereden geldiği anlaşılamayan sürekli bir uğultu ve denizde çok açıklarda demirlemiş günlerdir bekleyen bir gemi... Bunlara eşlik eden esrarengiz ölümler ve gizemli doğa olayları. Tüm olup bitenden tedirgin kasabalılara karşılık, oraya çalışmak için geldiğini söyleyen ve alametlerden pek etkilenmişe benzemeyen, kendi halinde bir adam. Tek derdi hoşlandığı hemşireyle biraz vakit geçirmek olan adamın sırtındaki lekeyi fark eden hemşire bu haberi yayınca genç adamın kim olduğuyla ilgili şüpheler çoğalır.
BEN O DEĞİLİM, 2013
Türkiye, Almanya, Yunanistan, Fransa
Oyuncular: Ercan Kesal, Maryam Zaree, Rıza Akın
Nihat, bir hastane kantininde temizlikçi olarak çalışan rutin bir hayata sahip biriyken, hayatına orada çalışmaya başlayan Ayşe’nin girmesiyle kendini sıra dışı bir durumun içinde bulur. Kendisine ilgiyle yaklaşan Ayşe’nin yemek davetini kabul ettiğinde, evde gördüğü fotoğraf Nihat’ın yaşamını değiştirecektir. Çünkü hapishanedeki kocası olarak tanıttığı kişi, kendisine ikizi kadar benzemektedir. Başarılı bir kara mizah örneği olan, kimlik değiştirme temasını artık bütünüyle merkezine taşıyan filmin senaryosu, Roma Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülünü alırken İstanbul Film Festivali’nden de “En İyi Film” ödülüyle döndü.
SAÇ, 2010
Türkiye, Yunanistan
Oyuncular: Ayberk Pekcan, Nazan Kesal, Rıza Akın
Yönetmenin Rıza ve Pus’un ardından çektiği “Vicdan ve Ölüm” üçlemesinin son filmi Saç, prömiyerini Locarno Film Festivali’nde yaptı. Filmin anti-kahramanı Hamdi, yalnız yaşayan, Tarlabaşı’ndaki dükkanında yatıp kalkan bir peruk satıcısıdır. Kanser hastasıdır ve ölümü beklemektedir. Bir gün dükkanına gelen Meryem’i asosyal kişiliğinin yarattığı yalnızlık ve hastalığının kötücül döngüsüyle saplantı haline getirir. Ancak bu saplantının sonuçları hiç kimse için iyi olmayacaktır. Film, İstanbul Film Festivali’nde “Altın Lale”ye layık görüldü.
DAYIM, 1999
Türkiye
Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Halil Tatari, Suna Tekeli
Pirselimoğlu'nun Çöl Masalları kitabındaki hikâyeden uyarladığı ilk kısa filmi, uçma hayalini gerçekleştiren dayısının ölüm haberini 42 yıl sonra bir mektupla alan yeğenin dayısıyla olan ilişkisini anlatıyor.
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