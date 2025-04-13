Sessizliğin ve yalnızlığın sineması: Tayfun Pirselimoğlu’ndan 5 unutulmaz film

KERR, 2021

Türkiye, Yunanistan, Fransa

Oyuncular: Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın

Can, uzun bir süre sonra babasının cenazesi için eski evine dönerek beklenmedik bir cinayete tanık olur. Olayın ardından kasabadan ayrılamaz ve kendisini tuhaf ve tekinsiz bir girdabın içinde bulur. İtham edildiği bilinmeyen bir suçla yüzleştikçe dehşete kapılır. Üstelik, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Pirselimoğlu'nun kendi romanından uyarlanan bu film, Kafkaesk bir anlatımla karanlık ve absürt bir polisiyeye dönüşür. Pirselimoğlu’nun tüm filmlerinde birlikte çalıştığı sanat yönetmeni Natali Yeres’in burada da yarattığı arafta kalmış ve zamansız kasaba, yine Türkiye’nin bir alegorisini sunar. Film 95. Akademi Ödülleri “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Türkiye'den aday gösterilmiştir.