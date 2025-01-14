Sigara tüketiminin en az olduğu 10 ülke

Dünya genelinde sigara tüketimi halk sağlığı açısından büyük bir sorun oluştursa da bazı ülkeler bu konuda dikkate değer başarılar elde etmiş durumda. Kültürel faktörler, sıkı tütün kontrol politikaları ve sağlıklı yaşam bilincinin yüksek olması bu ülkelerde sigara tüketimini en aza indiriyor. İşte sigara kullanımının en düşük seviyelerde olduğu 10 ülke...