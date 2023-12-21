Siyasete atılıyorlar! İşte belediye başkanı adayı olan ünlüler

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2023 Perşembe, 16:27
Siyasete atılıyorlar! İşte belediye başkanı adayı olan ünlüler

2024 Yerel Seçimleri yaklaşırken aday olacak ünlü isimler de belli olmaya başladı. İşte o ünlüler...

Siyasete atılıyorlar! İşte belediye başkanı adayı olan ünlüler

Gazeteci, TV Sunucusu ve Arkeolog Yazar Mesut Yar, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’den Datça belediye başkan aday adaylığını açıkladı.

Siyasete atılıyorlar! İşte belediye başkanı adayı olan ünlüler

Everest Dağı’na tırmanmayı başaran ilk Türk olan ve Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT)’un eski Başkanı Nasuh Mahruki CHP’den Beşiktaş Belediye Başkan adayı oldu.

Siyasete atılıyorlar! İşte belediye başkanı adayı olan ünlüler

Sine-Sen Genel Başkanı ve oyuncu Mehmet Esen, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı olduğunu duyurdu. 

Siyasete atılıyorlar! İşte belediye başkanı adayı olan ünlüler

Aylin Kotil, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Siyasete atılıyorlar! İşte belediye başkanı adayı olan ünlüler

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, milletvekilliği adaylığının ardından şimdi de yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adayı oldu.

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