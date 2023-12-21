Siyasete atılıyorlar! İşte belediye başkanı adayı olan ünlüler
2024 Yerel Seçimleri yaklaşırken aday olacak ünlü isimler de belli olmaya başladı. İşte o ünlüler...
Gazeteci, TV Sunucusu ve Arkeolog Yazar Mesut Yar, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’den Datça belediye başkan aday adaylığını açıkladı.
Everest Dağı’na tırmanmayı başaran ilk Türk olan ve Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT)’un eski Başkanı Nasuh Mahruki CHP’den Beşiktaş Belediye Başkan adayı oldu.
Sine-Sen Genel Başkanı ve oyuncu Mehmet Esen, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı olduğunu duyurdu.
Aylin Kotil, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, milletvekilliği adaylığının ardından şimdi de yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adayı oldu.
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