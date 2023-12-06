Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:50

Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar canlı yayında 2024 yerel seçimlerinde Datça'dan aday adayı olduğunu açıkladı. Peki, Mesut Yar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Yar hangi partiden aday oldu? Mesut Yar Sözcü TV'den ayrıldı mı?

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar, 18 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ünlü sunucu, oyuncu ve televizyon eleştirmeni Mesut Yar baba tarafından aslen Erzurumludur.

Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi'nin Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede müzecilik konusunda ihtisas yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de By Night başlığıyla bir talk show hazırlayan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine5 ve atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, atv Avrupa ve TürkÇ TV gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve röportaj kitapları yayımlanan Yar'ın hâlen Posta gazetesinde televizyon eleştirmenliği yaptığı Televizyon Hastası başlıklı bir köşesi bulunmaktadır. 2011 yılında CNN TÜRK'te başladığı Burada Laf Çok programı 2016 yılında Kanal D'ye transfer olmuştur. Mesut Yar, güncel olarak Star TV ve NTV'de Mesut Yar ile Bugün başlıklı programı sunmuştu.

Doğuş Yayın Grubu kanallarında uzun dönem çalışmalara imza atan Mesut Yar, Star TV ve NTV ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

MESUT YAR'IN ÖZEL HAYATI

Daha önce 2 kez evlenip boşanan ve Batuhan Yar isimli bir çocuğu bulunan Mesut Yar, 3. evliliğini 2012 senesinde Gazeteci Ferda Çekem ile gerçekleştirdi.

MESUT YAR SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI?

Ünlü ismin ise hangi kanalla anlaşmaya varacağı merak konusu olmuştu. Mesut Yar, 3 Ağustos 2023’te Sözcü TV ile anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. SZC TV Genel Müdürü Alişer Delek’le el sıkışan Mesut Yar, sabah haberlerinin spikerliğini üstlendi. Sözcü TV’de Sabahın Sözcüsü programını sunan Mesut Yar, görevinden ayrıldığını açıkladı.

MESUT YAR HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Mesut Yar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP’den Datça Belediye Başkanı Aday Adayı oldu.