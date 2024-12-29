Sosyal medyada trend oldular: 2024'ün en popüler yemekleri
2024, yemek dünyasında yaratıcı tarifler ve ilginç sunumlarla dolu bir yıl oldu. Sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenen videolar ve gönderiler, mutfak dünyasındaki en popüler yemekleri şekillendirdi. İşte bu yılın en çok konuşulan ve sofraları süsleyen trend yemekleri...
Bu yıl mutfak dünyası, hem yaratıcı tariflerin hem de estetik sunumların ön plana çıktığı bir döneme tanıklık etti. Sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenen videolar ve gönderiler, sofralara ilham kaynağı oldu. İşte 2024’te en çok konuşulan ve trend olan yemekler!
1. Salatalık Salatası
Bu yılın gastronomi dünyasını sallayan trendi açık ara İrlandalı fenomen Logan’ın Salatalık Salatası oldu.
2. Dubai Çikolatası
2024 yılına damga vuran, sosyal medyada bir anda viral olan bir tatlı: Dubai çikolatası! Bu enfes lezzet, sütlü çikolatanın içine saklanmış fıstık kreması ve rendelenmiş yufka hamuruyla gerçek bir tatlı şaheseri. Ve adını aldığı yer Dubai merkezli ünlü tatlıcı Fix Dessert Chocolatier’den geliyor.
3. Tajin
Tajin baharatı, Meksika mutfağının yıllardır vazgeçilmezi olan bu baharat karışımı, 2024’te sınırlarını aştı ve dünya çapında popüler oldu.
4. Turşu Suyu Kokteylleri
Turşu artık sadece hamburgerin yanında değil, kokteyl bardağınızda da başrolü oynuyor! 2024’ün TikTok dünyasında patlayan yiyecek trendlerinden biri oldu.
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