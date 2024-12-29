Sosyal medyada trend oldular: 2024'ün en popüler yemekleri

Bu yıl mutfak dünyası, hem yaratıcı tariflerin hem de estetik sunumların ön plana çıktığı bir döneme tanıklık etti. Sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenen videolar ve gönderiler, sofralara ilham kaynağı oldu. İşte 2024’te en çok konuşulan ve trend olan yemekler!