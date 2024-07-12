Taste Atlas en iyi salatalıklı yemekleri seçti: Caciki, cacığı geçti!

2. TZATZIKI (CACIKİ / YUNAN USULÜ CACIK) / YUNANİSTAN

Tzatziki, yoğurt, salatalık, sarımsak ve dereotu, nane veya maydanoz gibi çok sayıda bitki ve baharattan yapılan bir Yunan karışımıdır. Genellikle birçok et yemeğinin yanında sos olarak veya meze olarak servis edilir.

Adı, çok benzer bir sos anlamına gelen Türkçe cacık kelimesinden türetilmiştir ancak bazıları tzatziki'nin Hint raita sosundan türetildiğinden de şüphelenmektedir.