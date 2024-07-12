Taste Atlas en iyi salatalıklı yemekleri seçti: Caciki, cacığı geçti!
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi salatalıklı yemeklerini açıkladı. Listede 5'inci sırada cacık, 18'inci sırada çoban salatası kendine yer buldu.
1. SMACKED CUCUMBER (PAI HUANG GUA) / ÇİN
Özellikle Tibet'te piknik yaparken atıştırmalık olarak popüler olan geleneksel bir Asya yemeğidir. Yemek genellikle salatalık, sarımsak, susam yağı, siyah sirke ve soya sosu kombinasyonuyla yapılır. Salatalık soyulur ve oklava ile vurulur, böylece parçalanmaya başlar.
2. TZATZIKI (CACIKİ / YUNAN USULÜ CACIK) / YUNANİSTAN
Tzatziki, yoğurt, salatalık, sarımsak ve dereotu, nane veya maydanoz gibi çok sayıda bitki ve baharattan yapılan bir Yunan karışımıdır. Genellikle birçok et yemeğinin yanında sos olarak veya meze olarak servis edilir.
Adı, çok benzer bir sos anlamına gelen Türkçe cacık kelimesinden türetilmiştir ancak bazıları tzatziki'nin Hint raita sosundan türetildiğinden de şüphelenmektedir.
4. AGUACHILE / MEKSİKA
Aguachile, Meksika'nın Sinaloa eyaletinden gelen basit bir yemektir. (En klasik versiyonunda) taze çiğ karides, salatalık, kırmızı soğan, limon suyu ve suyla toz haline getirilmiş biberden oluşan ve yemeğe adını veren bir tür Meksika ceviche'sidir.
4. MIZERIA / POLONYA
Serinletici ve yapımı kolay mizeria, Polonya'nın en ünlü salatalarından biridir. İnce dilimlenmiş salatalıkların tuz ve karabiberle tatlandırılıp ardından kremalı ekşi krema veya yoğurtla karıştırılmasından oluşur. Mizeria'nın vazgeçilmezi, Polonya mutfağının en sevilen bitkilerinden biri olan bir avuç taze doğranmış dereotudur.
5. CACIK / TÜRKİYE
Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu mutfaklarında çeşitli şekillerde bulunan cacık, süzme veya sulandırılmış yoğurdun ince doğranmış salatalık ve kıyılmış sarımsakla karıştırılmasıyla yapılan serinletici bir sostur. Geleneksel olarak zeytinyağı, dereotu otu, nane, limon suyu veya sirke ve hatta bazen kekik, kekik, sumak ve kırmızı biberle tatlandırılır.
6. SUNOMONO / JAPONYA
Sunomono, sirke ve soya sosundan oluşan hafif tatlandırılmış bir sosla tatlandırılan popüler bir Japon salatalık salatasıdır. Basit ve canlandırıcı, ince dilimlenmiş salatalıkların yanı sıra deniz ürünleri, deniz yosunu şeritleri veya kızarmış susam tohumları gibi diğer çeşitli malzemeleri de içerebilir.
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