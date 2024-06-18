Ünlü pilavcıda ‘bedava yemek’ kavgası!

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki ünlü pilavcıda seyyar çiçekçilerle çalışanlar arasında iddiaya göre ‘bedava yemek’ kavgası çıktı. Kavga anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisinin müdahale ettiği olayda taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 10:01
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre kaldırımda seyyar çiçek satıcıları, iddiaya göre ünlü pilavcıya gelerek ‘bedava yemek’ istedi. Çalışanların reddetmesi üzerine satıcılarla aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, çalışanlar ile çiçekçiler birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavga için olay yerine polis ekibi sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş polisi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.


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