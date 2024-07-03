Mevsim de işe yaramadı: Menemen yemek cep yakıyor

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:57

Menemen endeksi 642.30 seviyesine çıkarken TÜFE-Gıda aylık olarak yüzde 1.55'lik artış gösterdi ve yıllık yüzde 69.89 seviyesine yükseldi. Gıda-ÜFE de Haziran ayında yüzde 1.76 olarak TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti.

Haziran ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen yüzde 11’lik, soğanda gerçekleşen yüzde 18’lik azalış nedeniyle çarliston biberdeki yüzde 34’lük ve domatesteki 4’lük artışa rağmen aylık yüzde 4.02 olarak gercekleşti. Yıllık ise ile yüzde 58.55'e çıktı. 12 aylık menemen enflasyonu ortalaması ise yüzde 51.10 oldu.

ASGARİ ÜCRET ERİYOR

Menemen Endeksini hazırlayan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özdurak'a göre, azalan mevsimsel iyileşmeyi bir kenara bırakırsak, fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde düzensizlikler devam ediyor. Özellikle hal fiyatlarıyla pazar fiyatları arasında ciddi ayrışmalar devam ediyor. Asgari ücretin kaç kere arttırılması gerektiği tartışmaları da gümden olmaya devam ederken asgari ücretin menemen enflasyonu karşısında eriyen görüntüsü cevabı net olarak veriyor.

YUMURTA FİYATLARI ARTACAK

Özdurak'a göre, geçen aylarda Süveyş Kanalı nedeniyle Ramazan ayı olmasına rağmen arz fazlası nedeniyle baskılanan yumurta fiyatları maliyetten çok taleple belirlenir durumdaydı. Bu nedenle gerek piyasadan çıkabilecek oyuncular ve gerekse artan üretim maliyetleri nedeni ile oluşacak arz şokları ve turizm-okul sezonun da yaklaşması nedeni ile yılın ikinci yarısında yumurta fiyatlarında artış görmemiz muhtemel. Gıda-TÜFE ve Gıda-ÜFE arasındaki makasa da baktığımızda gıda ve alkolsüz içeceklerin manşet enflasyona yaptıkları katkının büyüklüğü nedeniyle baz etkisi ümit edildiği ölçüde kurtarıcı olmayabilir. Ayrıca Fed’in de faiz indirim beklentilerinin giderek azaldığı bir ortamda zayıf maliyet politikaları sebebiyle TCMB ve para politikası üzerinde oluşacak baskı birçok şirket iflası ve arz şoklarını da beraberinde getirebilir.