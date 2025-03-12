Tek damlasıyla solmuş çiçeklerinizi canlandırın: Bitkilere çiçek açtıran 5 doğal kür

1. MUZ KABUĞU GÜCÜ

Muz kabukları, potasyum ve fosfor bakımından zengindir. Bu iki mineral, bitkilerin sağlıklı çiçek açması için oldukça önemlidir. Muz kabuklarını küçük parçalara ayırarak toprağa gömebilir ya da blenderdan geçirip sıvı gübre olarak kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

1 adet muz kabuğunu doğrayın.

Toprağın üst katmanına serpiştirin veya saksının kenarına gömün.

Haftada 1 kez uygulama yeterlidir.