'Tek eser': Kız Kulesi'nin M.Ö.'ye dayanan 'var olma' mücadelesi...

Restore edildiği söylenerek çevresi kapatılan Kız Kulesi’nin söküldüğü iddia edilmişti.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise “Restorasyon sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Hiçbir problem yok. Her gördüğünüz görsele inanmayın” dedi.

Peki, Kız Kulesi nerede, ne zaman yapıldı? Kız Kulesi ne amaçla kullanılıyordu?