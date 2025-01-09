Terminalde kolide bulunmuştu: Maymun 'Fıstık'ın yeni görüntüleri paylaşıldı

SAĞLIĞI SIKI TAKİPTE

Veteriner ekipler tarafından sürekli kontrol edilen Fıstık, sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel bir diyetle besleniyor. Fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla yerleştirilen ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlardan oluşan alanda karantina sürecine devam eden Fıstık, ziyaretçiler tarafından uzaktan gözlemlenebiliyor. Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğinde 1 kilo 890 gram olan Fıstık, şu an 2 kilo 100 gram ağırlığa ulaştı. Fıstık'ın bakımı, sağlık kontrolleri ve tedavisi ise düzenli yapılıyor. Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, Antalya'nın iklimi ve özel bakımı sayesinde yavru maymunun sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı.