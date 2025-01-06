Ağrı Dağı'nın eteğindeki su maymunları beslenirken görüntülendi
Iğdır'da, Ağrı Dağı'nın eteklerinde su maymunları beslenirken görüntülendi.
Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı, birçok kuş türünün yanı sıra kemirgen ve sürüngenlere de ev sahipliği yapıyor.
Dağın zirvesindeki buzullardan gelen sularla beslenen sulak alanda, anavatanı Güney Amerika olan ve kürk üretimi için getirildikten sonra yayılan su maymunu da (Myocastor coypus) yaşıyor.
Görünüşü nedeniyle dev fareyi andıran su maymunları, sulak alanın kıyılarına çıktı.
Su maymunlarının buradaki bitkilerle beslenme anı görüntülendi.
Etiketler: #Iğdır #Ağrı Dağı
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