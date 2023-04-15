Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapıldı

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2023 Cumartesi, 14:05
<p>Yer aldığı her projede adından söz ettiren oyuncu Tuba Büyüküstün’ün profesyonel sanatçıların dokunuşlarıyla tasarlanan balmumu figürü, Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonundaki yerini aldı. Tuba Büyüküstün, İstanbul’da gerçekleşen tanıtım lansmanında sevenleriyle bir araya geldi. </p>

Yer aldığı her projede adından söz ettiren oyuncu Tuba Büyüküstün’ün profesyonel sanatçıların dokunuşlarıyla tasarlanan balmumu figürü, Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonundaki yerini aldı. Tuba Büyüküstün, İstanbul’da gerçekleşen tanıtım lansmanında sevenleriyle bir araya geldi. 

<p>250 yıllık tarihe sahip balmumu müzesi; sanat, tarih, spor ve bilim alanında 70’in üzerinde figürün yer aldığı İstanbul’daki merkezinde sergilediği koleksiyona sinema ve televizyon dünyasından Tuba Büyüküstün’ü dahil etti. Ziyaretçilerinden gelen talepler doğrultusunda dünyaca ünlü isimlerin balmumu figürlerini sergileyen Madame Tussauds İstanbul, gerçekleştirdiği tanıtım lansmanında Tuba Büyüküstün’ün figürünü ilk kez ziyaretçilerle buluşturdu. Oyunculuğunun yanı sıra UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak görev aldığı aktif projelerle de adını duyuran Büyüküstün’ün katılımıyla gerçekleşen lansmana katılım yoğundu. </p>

250 yıllık tarihe sahip balmumu müzesi; sanat, tarih, spor ve bilim alanında 70’in üzerinde figürün yer aldığı İstanbul’daki merkezinde sergilediği koleksiyona sinema ve televizyon dünyasından Tuba Büyüküstün’ü dahil etti. Ziyaretçilerinden gelen talepler doğrultusunda dünyaca ünlü isimlerin balmumu figürlerini sergileyen Madame Tussauds İstanbul, gerçekleştirdiği tanıtım lansmanında Tuba Büyüküstün’ün figürünü ilk kez ziyaretçilerle buluşturdu. Oyunculuğunun yanı sıra UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak görev aldığı aktif projelerle de adını duyuran Büyüküstün’ün katılımıyla gerçekleşen lansmana katılım yoğundu. 

<p>Depremin yaralarını saran iyilik hareketine UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün’ün aracılığı ile  katkı sağladı.Tanıtım lansmanında UNICEF’e anlamlı bir destek gerçekleştirildi. 100 bin TL değerinde Madame Tussauds biletinin depremden etkilenen çocuklar yararına satışa çıkarıldığı davetliler ile paylaşıldı. </p>

Depremin yaralarını saran iyilik hareketine UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün’ün aracılığı ile  katkı sağladı.Tanıtım lansmanında UNICEF’e anlamlı bir destek gerçekleştirildi. 100 bin TL değerinde Madame Tussauds biletinin depremden etkilenen çocuklar yararına satışa çıkarıldığı davetliler ile paylaşıldı. 

<p>Tanıtım lansmanında davetlilerle bir araya gelen Büyüküstün, hayatının en sıra dışı deneyimlerinden birini yaşadığını söyledi. “Oldukça  ayrıntılı  ve titiz çalışmalarla yürütülen bir süreç sonunda balmumu figürümle yan yana gelmek çok değişik duygular hissettirdi. Bu çalışma hayatımın en sıra dışı deneyimlerinden biri oldu diyebilirim. Bilet satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmının depremden etkilenen çocuklarımıza bağışlanacak olması iki yıl önce başlayan bu yolculuğu daha da anlamlı kılıyor. Böylesine anlamlı bir iyilik hareketinde beni yalnız bırakmayan Madame Tussauds İstanbul ailesine ve UNICEF’e tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. </p>

Tanıtım lansmanında davetlilerle bir araya gelen Büyüküstün, hayatının en sıra dışı deneyimlerinden birini yaşadığını söyledi. “Oldukça  ayrıntılı  ve titiz çalışmalarla yürütülen bir süreç sonunda balmumu figürümle yan yana gelmek çok değişik duygular hissettirdi. Bu çalışma hayatımın en sıra dışı deneyimlerinden biri oldu diyebilirim. Bilet satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmının depremden etkilenen çocuklarımıza bağışlanacak olması iki yıl önce başlayan bu yolculuğu daha da anlamlı kılıyor. Böylesine anlamlı bir iyilik hareketinde beni yalnız bırakmayan Madame Tussauds İstanbul ailesine ve UNICEF’e tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

<p>Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak da annelerinin balmumu heykeli ile poz verdi.</p>

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak da annelerinin balmumu heykeli ile poz verdi.

Tuba Büyüküstün balmumu müzesi Madame Tussauds

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