Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapıldı

Tanıtım lansmanında davetlilerle bir araya gelen Büyüküstün, hayatının en sıra dışı deneyimlerinden birini yaşadığını söyledi. “Oldukça ayrıntılı ve titiz çalışmalarla yürütülen bir süreç sonunda balmumu figürümle yan yana gelmek çok değişik duygular hissettirdi. Bu çalışma hayatımın en sıra dışı deneyimlerinden biri oldu diyebilirim. Bilet satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmının depremden etkilenen çocuklarımıza bağışlanacak olması iki yıl önce başlayan bu yolculuğu daha da anlamlı kılıyor. Böylesine anlamlı bir iyilik hareketinde beni yalnız bırakmayan Madame Tussauds İstanbul ailesine ve UNICEF’e tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.