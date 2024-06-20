Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeler hangileri? İşte sıralı liste…

ARNAVUTLUK: Arnavutluk hem maddi hem de manevi olarak Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerden biridir. Yalnızca Türk Lirası’nın değerli olması değil oldukça geniş bir tarihe ve kültüre sahip olması da bu ülkeyi çekici hale getiriyor. Arnavutluk para birimi 1 LEK 0,34 TL ediyor.