Antalya'da yabancı tatilci yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da, yabancı tatilci yoğunluğu da gözlendi. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yabancı tatilci yoğunluğu göze çarptı.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı sıra, kentte bulunan birçok villa, pansiyon veya turizm işletmesinde yüzde 100'e yakın doluluk yaşandı. Cuma günü mesai bitiminin ardından kente gelen tatilciler kent girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Tatil için hava yolunu kullanan tatilciler ise Antalya Havalimanı'na akın etti. Kurban Bayramının arefe gününde Antalya Havalimanı'na 1100 uçak ve 200 bin tatilcinin gelmesiyle yılın rekoru yaşandı. Neredeyse her dakikada 1 uçağın indiği Antalya'ya yerli tatilcinin yanı sıra yabancı tatilciler de akın etti. Havalimanındaki uçuş trafiği nedeniyle zaman zaman uçakların rötar yaptığı göze çarparken, gelen yabancı turistler havalimanı girişinde yoğunluk oluşturdu.
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