Türk tarihinin en büyük 10 komutanı: Bu komutanlar sadece Türk tarihini değil Dünya tarihine de damga vurdu!

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü dönemine damga vuran Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda "Muhteşem Süleyman" olarak da bilinir. 46 yıllık hükümdarlığı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nu hem doğuda hem de batıda genişleterek en geniş sınırlarına ulaştırmıştır. Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana Kuşatması ve Irakeyn Seferi gibi zaferleriyle tarihe geçen Kanuni, hem askeri hem de siyasi bir lider olarak dünya tarihine damgasını vurmuştur.