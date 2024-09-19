Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli
Dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan, ölülerin küllerini içmekten parmak kesmeye kadar uzanan bu gelenekler, şaşırtıcı ve ilginç detaylarıyla akıl sınırlarını zorluyor.
Her kültürün kendine has gelenekleri vardır, ancak bazıları dünyanın geri kalanı için oldukça tuhaf gelebilir. Brezilya’dan Hindistan’a kadar pek çok toplumda, ölüm ve yaşamla ilgili ritüeller, şaşırtıcı ve sıra dışı detaylarla doludur. İşte, dünyanın en ilginç 6 geleneği…
BANYO YASAĞI - ENDONEZYA
Endonezya topraklarında yaşayan Tidong topluluğunda evlenmek üzere olan çiftler, kalın bir perdeyle ayrılacak şekilde yan yana oturtuluyor. Tören sırasında damat güzel aşk şarkıları söylemediği sürece gelinin yüzünü göremiyor. Güzel aşk şarkılarının söylenmesinin ardından perde açılıyor ve ritüelin son parçası olarak evli çiftin, üç gün boyunca banyo yapması yasaklanıyor.
ACININ BİR SEMBOLÜ: PARMAK KESME - PAPUA YENİ GİNE
Baliem Vadisi'nde yaşayan Dani kabilesi üyeleri, ölen yakınlarının cenaze törenleri esnasında yaşadıkları acının bir ifadesi olarak parmaklarını kesiyor. Bu aynı zamanda ölen yakınlarına duydukları sevgiyi de gösteriyor.
BEBEK FIRLATMA - HİNDİSTAN
Hindistan'da Aralık ayında gerçekleştirilen törende bebekler, ebeveynleri tarafından kutsal tapınağın tepesinden aşağıya fırlatılıyorlar. Bereket ve refah getireceğine inanılan bu ritüel sırasında, sıkı güvenlik önlemleri alındığı söylense de, Karnataka eyaletindeki 500 yıllık gelenek, sık sık tartışmaların odağında yer alıyor.
ÖLÜLERLE DANS EDEN KABİLE - MADAGASKAR
Afrika'da bulunan Madagaskar'da; insanlar, ölen aile büyüklerin cenazelerini mezardan çıkarıp yeni elbiseler giydirerek dans ediyorlar. Bu korkunç gelenek, her yedi yılda bir tekrarlanıyor.
ÖLÜM AYİNİ - BREZİLYA
Venezuela ve Brezilya sınırları içinde yaşayan Yanomami kabilesi, önce ölülerini yakıyor, daha sonra bu ölülere ait külleri yöresel bir çorbaya serpiştiriyor. Yanomamiler, bu çorbayı içtiklerinde ölülerinin ruhunun, kendi bedenlerine geçtiğine inanıyor. Üstelik bu çorba, ölen kişinin en sevdiği kişiler tarafından içilmek zorunda.
MERMİ KARINCA ELDİVENİ - BREZİLYA
Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Satere-Mawe kabilesinde oldukça acılı bir gelenek sürdürülüyor. Erkek çocuklarının yetişkinliğe geçiş töreni olan bu ritüel sırasında gençler, ormanın derinliklerine yanlarında birkaç kişi refakatinde götürülüp elleri karınca dolu bir eldivene sokuluyor.
Dünyadaki en tehlikeli karınca türü olan mermi karıncaların ısırığı, oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor ancak bu ritüeli gerçekleştirmeyenler, yetişkin bir erkek olarak kabul edilmiyor.
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