Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

Dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan, ölülerin küllerini içmekten parmak kesmeye kadar uzanan bu gelenekler, şaşırtıcı ve ilginç detaylarıyla akıl sınırlarını zorluyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 14:52
Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

Her kültürün kendine has gelenekleri vardır, ancak bazıları dünyanın geri kalanı için oldukça tuhaf gelebilir. Brezilya’dan Hindistan’a kadar pek çok toplumda, ölüm ve yaşamla ilgili ritüeller, şaşırtıcı ve sıra dışı detaylarla doludur. İşte, dünyanın en ilginç 6 geleneği…

Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

BANYO YASAĞI - ENDONEZYA

Endonezya topraklarında yaşayan Tidong topluluğunda evlenmek üzere olan çiftler, kalın bir perdeyle ayrılacak şekilde yan yana oturtuluyor. Tören sırasında damat güzel aşk şarkıları söylemediği sürece gelinin yüzünü göremiyor. Güzel aşk şarkılarının söylenmesinin ardından perde açılıyor ve ritüelin son parçası olarak evli çiftin, üç gün boyunca banyo yapması yasaklanıyor.

Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

ACININ BİR SEMBOLÜ: PARMAK KESME - PAPUA YENİ GİNE

Baliem Vadisi'nde yaşayan Dani kabilesi üyeleri, ölen yakınlarının cenaze törenleri esnasında yaşadıkları acının bir ifadesi olarak parmaklarını kesiyor. Bu aynı zamanda ölen yakınlarına duydukları sevgiyi de gösteriyor.

Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

BEBEK FIRLATMA - HİNDİSTAN

Hindistan'da Aralık ayında gerçekleştirilen törende bebekler, ebeveynleri tarafından kutsal tapınağın tepesinden aşağıya fırlatılıyorlar. Bereket ve refah getireceğine inanılan bu ritüel sırasında, sıkı güvenlik önlemleri alındığı söylense de, Karnataka eyaletindeki 500 yıllık gelenek, sık sık tartışmaların odağında yer alıyor.

Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

ÖLÜLERLE DANS EDEN KABİLE - MADAGASKAR

Afrika'da bulunan Madagaskar'da; insanlar, ölen aile büyüklerin cenazelerini mezardan çıkarıp yeni elbiseler giydirerek dans ediyorlar. Bu korkunç gelenek, her yedi yılda bir tekrarlanıyor.

Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

ÖLÜM AYİNİ - BREZİLYA

Venezuela ve Brezilya sınırları içinde yaşayan Yanomami kabilesi, önce ölülerini yakıyor, daha sonra bu ölülere ait külleri yöresel bir çorbaya serpiştiriyor. Yanomamiler, bu çorbayı içtiklerinde ölülerinin ruhunun, kendi bedenlerine geçtiğine inanıyor. Üstelik bu çorba, ölen kişinin en sevdiği kişiler tarafından içilmek zorunda.

Dünya tarihinin şok edici gelenekleri! Dünyanın en ilginç 6 ritüeli

MERMİ KARINCA ELDİVENİ - BREZİLYA

Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Satere-Mawe kabilesinde oldukça acılı bir gelenek sürdürülüyor. Erkek çocuklarının yetişkinliğe geçiş töreni olan bu ritüel sırasında gençler, ormanın derinliklerine yanlarında birkaç kişi refakatinde götürülüp elleri karınca dolu bir eldivene sokuluyor.

Dünyadaki en tehlikeli karınca türü olan mermi karıncaların ısırığı, oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor ancak bu ritüeli gerçekleştirmeyenler, yetişkin bir erkek olarak kabul edilmiyor. 

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