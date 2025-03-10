Türk vatandaşlarına oturma izni verilen Svalbard Adaları’nda yapılacak 5 şey

Norveç’e bağlı ancak özel bir statüye sahip olan Svalbard Adaları, Türk vatandaşlarının vizesiz yerleşebileceği nadir bölgelerden biridir. Dünyanın en kuzeydeki yerleşim yerlerinden biri olan Svalbard, buzullarla kaplı vahşi doğası, kutup ayıları ve nefes kesen kuzey ışıklarıyla dikkat çeker. Eğer Svalbard’a taşınmayı veya seyahat etmeyi düşünüyorsanız, işte burada yapabileceğiniz en ilginç 5 aktivite!