Yayınlanma: 09.03.2025 - 15:10

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:10

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması ile Türk vatandaşları çok sayıda hak elde etti. Peki, Svalbard adası nerede? Svalbard adası vize istiyor mu? Svalbard adasında kaç kişi yaşıyor?

SVALBARD ADASI NEREDE?

Ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatan Svalbard Adası her yıl çok sayıda turist çekmektedir. Kuzey Kutbu'na yakın olan Svalbard Adası Kuzey Kutbu'nun da yaklaşık 750 km güneyinde bulunmaktadır. Norveç Hükümetine bağlı olan Svalbard Adası insanların bakış açısını da değiştirebilir.

Svalbard Adası'na giden ziyaretçiler deniz tatilinden ziyade bambaşka tatil deneyimleri yaşayabilirler. Farklı bir tatil rotası olan Svalbard Adası'nda saat farkı da vardır. Kuzey Kutbu'na yakın bir konumda bulunan Svalbard Adası'nda güneşin gece yarısı doğduğu da bilinmektedir.

SVALBARD ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Norveç Hükümeti'ne bağlı olan Svalbard Adası oldukça sakin ve benzersiz bir yerdir. Bazı durumlarda adada yaşayan ayı sayısının da insan sayısından fazla olduğu söylenmektedir. Svalbard Adası, Kuzey Kutbu'na yakın bir yerde olduğu için mesafe oldukça uzaktır. Svalbard Adası'na ulaşım oldukça zordur. Svalbard Adası'na yalnızca havayolu ile ulaşım sağlanabilir. Uçak ile Oslo ya da Tromso'ya gidildikten sonra iki havayolu şirketinden birisi ile Svalbard Adası'na gidilebilir. Ayrıca Oslo'dan Longyearbyen'e ulaşmak için uçak ile 3 saat yolculuk yapmak gerekecektir.