Türkiye'de bulanan 7 mozaik eser

Aphrodisias Antik Kenti (Aydın): Aphrodisias Antik Kenti, Aydın ilinde bulunan ve Helenistik ve Roma dönemlerine ait birçok mozaik esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserler arasında, mitolojik ve mitolojik olmayan sahnelerin yanı sıra portreler de bulunmaktadır.