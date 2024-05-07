Vikingler'den günümüze: Mutlu ve öz güvenli çocuk yetiştirmenin 6 kuralı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:12

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:12

UNICEF'e göre, İskandinav ülkelerindeki çocuklar (İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka) dünya çapında en yüksek refah oranına sahip. Özellikle Danimarkalılar ebeveynlik konusunda daha az dogmatik bir yaklaşım benimsiyor. Bu konu üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, mutlu ve öz güvenli çocuk yetiştirmenin 6 kuralını açıkldı. İşte, o kurallar...

HAVA NASIL OLURSA OLSUN DIŞARI ÇIKIN

Yağmur da yağsa güneş de olsa, Danimarkalılar tüm yıl boyunca açık havayı ve doğayı kucaklıyor. Doğada zaman geçirmenin faydalarını gösteren çok sayıda araştırmanın altını çizen Helen, "Çalışan bir vücuda sahip olduğunuz için şanslısınız, bu nedenle her gün doğaya çıkıp vücudunuzu hareket ettiriyorsunuz" diyor. İskandinav ülkelerinde kötü hava diye bir şey yoktur; yalnızca yanlış kıyafetler vardır.

BİRLİKTE SAĞLIKLI YEMEK YİYİN

Gözlemlere göre Danimarka'da çocuklar cips, çikolata gibi yiyeceklere maruz kalmıyor. Danimarka'da hamur işleri var ama asıl önemli olanın çocuklara onları besleyecek yiyecekler vermek olduğunu düşünüyorlar. Hep birlikte masaya oturmak neredeyse katı bir kural. Ancak bu kural uygulanırken çocuklara bir şeyler yeme konusunda baskı yapılmıyor.

OYUN ZAMANINI ÖNCELİKLİ HALE GETİRİN

İskandinav ülkelerinde oyun süresi o kadar önemlidir ki, buna iki kez isim verdiler; 'slot', kuralları veya yapısı olan oyunlar, müzik ve spor anlamına gelirken; 'lege', hayal gücüyle veya sadece keyif için oynamak anlamına gelir. Araştırmalar, oyun oynamanın çocukları daha mutlu ve sağlıklı hale getirdiğini, öğrenmeye yardımcı olabileceğini, problem çözmeyi geliştirebileceğini ve hatta sosyal hareketliliğe ve eşitsizliği azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

YÜKSEK SESLE ŞARKI SÖYLETİN

Birlikte ve yüksek sesle şarkı söyleyen birinin stres seviyesinin azaldığı ve birliktelik hissini artıran oksitosin hormonunu da salgıladığı kanıtlandığından bu duruma çok önem veriliyor. Ağaç yaşken eğilir mantığını güden Danimarkalılar çocuklarına buldukları tüm boşluklarda yüksek sesle şarkı söyletiyor.

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMAYA TEŞVİK EDİN

Her ne kadar Danimarkalı çocuklar okumayı geç öğrenseler de her zaman kendi seslerini bulmaları, hikayeler anlatmaları ve fikirlerini paylaşmaları teşvik ediliyor. Danimarkalılar, çocukların söyleyeceklerinin değerli olduğunu hissetmelerinin ve yetişkinlerin onları dinlemesinin çok önemli olduğuna inanıyor.

FAZLA ÖVMEYİN

Danimarka'da bir çocuğun hayatındaki her dönüm noktası aşırı kutlamaya değer değil. Danimarka'da ve diğer İskandinav ülkelerinde çocuklar eşittir ve saygı kaçınılmazdır bunu kazanmak için ekstra bir çabaya gerek duyulmaz. Ebeveynler çocuklarına koşullu bir sevgiyle yaklaşmadığından çocuklar sevgiyi hiçbir zaman dışarda aramaz, kendilerini sürekli onaylatma ihtiyacı duymazlar.